Презентовано "Обрій" - цифрову екосистему для ринку праці

9 июня 2026 г., 12:25

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Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України презентувало єдину інформаційно-аналітичну систему для ринку праці Обрій, яка вперше об'єднує дані про ринок праці, вакансії та можливості навчання в єдиному цифровому середовищі. В першу чергу вона націлена на подолання проблеми дефіциту кадрів та структурного безробіття. Вже до кінця року за допомогою системи планується залучити до ринку праці щонайменше 100 тис. українців.

Обрій будується як цифрова екосистема кар’єрного супроводу, що веде людину впродовж усього працездатного життя – від профілювання інтересів, навичок у школі та вибору професії до працевлаштування, перенавчання та підвищення кваліфікації. Також система на основі штучного інтелекту допомагає підібрати оптимальну освітню траєкторію та роботу.

У фокусі Обрію – 12,5 млн економічно неактивних українців, які сьогодні залишаються поза зайнятістю, в тому числі – ветерани, ВПО, люди з інвалідністю, молодь, жінки з дітьми, люди старше 50. Обрій є цифровим втіленням реформи зайнятості, у межах якої держава змінює підходи до роботи з цими категоріями: аби системні бар'єри на шляху до роботи перестали бути перешкодою.

До кінця червня буде проходити розгортання бета-тестування двох перших публічних сервісів Обрію, які після завершення бета-тесту в липні будуть доступні користувачам через мобільний застосунок Дія.

Грант на професійний розвиток – державне фінансування для оплати навчання за пріоритетною професією або присвоєння чи підтвердження кваліфікації. Це послуга для людей, хочуть знайти своє місце на ринку праці. Заявник обирає напрямок навчання чи кваліфікації, а система автоматично визначає доступність гранту. Заява підписується Дія.Підписом.

Дистанційне припинення трудових відносин на ТОТ – сервіс для працівників, чий роботодавець перебуває на тимчасово окупованій території. Тисячі українців досі формально працевлаштовані у таких роботодавців, що блокує їм пошук іншої роботи чи виплати по безробіттю. Раніше єдиним виходом було судове рішення. Тепер достатньо заяви в Дії: система перевіряє адресу роботодавця, фіксує дату звільнення й оновлює відомості у державних реєстрах.

Розгортання системи Обрій відбуватиметься впродовж 2026-2027 рр.: після запуску перших двох публічних сервісів розпочнеться впровадження реєстру працездатних осіб, функціоналу електронного працевлаштування, AI підбору вакансій й навчання, реалізації проактивної підтримки незайнятих осіб тощо. Серед інших послуг, які плануються до запуску найближчим часом – реєстрація безробітного та призначення виплати допомоги по безробіттю.

Обрій розробляють Мінекономіки спільно з Мінцифрою за участі Офісу ефективного регулювання BRDO. Розробка реалізується за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну» (PFRU), яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.

Нормативно-правову базу щодо реалізації експериментального проєкту з оптимізації та цифровізації процесів і послуг у сфері праці та зайнятості населення розроблено за підтримки проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що фінансує UK International Development та впроваджує Фонд Євразія.

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