Acer представила новые светодиодные и лазерные проекторы

27 октября 2020 г., 13:25

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Компания Acer объявила о пополнении сразу четырех линеек проекторов. Новые усовершенствованные модели представлены в основных категориях светодиодных и лазерных устройств, а также в категориях для бизнеса и коммерческого использования. Среди новинок — беспроводной светодиодный проектор с разрешением 1080p и яркостью 3000 люмен, а также лазерные проекторы с яркостью 3100 люмен.

Модель VD6510i — это беспроводной светодиодный проектор с разрешением 1080p и яркостью 3000 люмен, который обеспечивает изображение с кадровой частотой 120 Гц. Новинка обеспечивает покрытие 125% цветовой гаммы Rec. 709, что достигнуто благодаря 16-кратной скорости цветового колеса, сводящей к минимуму эффект радуги. В то же время яркость 3000 ANSI-люмен позволяет проектору создавать чистое изображение даже на больших экранах или в комнате с включенным освещением.

Проекторы серии VD будут доступны в Северной Америке по цене от $1099.

Также обладающий яркостью 3000 ANSI-люмен, проектор PD1530i предназначен для бизнеса. Он разработан для максимально удобного использования на встречах. Беспроводной светодиодный проектор с разрешением 1080p можно использовать со 100-дюймовым экраном с расстояния менее 3 м. Светодиодные проекторы достигают полной яркости почти сразу после включения, что позволяет избежать задержек в начале встреч, и эта яркость сохраняется надолго: заявленный срок службы — 30 тыс. часов.

Проекторы серии PD будут доступны в Северной Америке по цене от $1099, а в регионе EMEA — от 1199 евро.

При затратах 143 Вт мощности серия Acer XL (XL1220/XL1320W/XL1520) состоит из лазерных проекторов с яркостью 3100 люмен. Проекторы серии XL — это устройства, которые обеспечивают высокое качество изображения с разрешением до 1080p. Они подходят для использования в конференц-залах среднего размера. Сертификация IP6X указывает на то, что проекторы серии XL пыленепроницаемы. Это наивысшая степень защиты от твердых посторонних предметов, которая гарантирует предотвращение попадания внутрь пыли или других твердых частиц, способных повредить устройство. С таким уровнем надежности проекторы с яркостью 3100 люмен пригодны для использования при любом окружающем освещении, а в сочетании со сроком службы в 30 тыс. часов они практически не требуют обслуживания. Доступны портретный и 360-градусный режимы проецирования.

Проекторы XL будут доступны в Северной Америке по цене от $999, а в регионе EMEA — от 999 евро.

Модель Acer UL5630 — это проектор, созданный для работы в ограниченном пространстве. Он способен проецировать 120-дюймовое изображение с расстояния 31 см (12,3 дюйма). Ультракороткофокусный проектор оснащен новым высококачественным лазерным диодом, который позволяет проецировать изображение в разрешении WUXGA (1920×1200) с яркостью 4500 люмен. Такие функции как возможность свободного проецирования на 360 градусов или в портретном режиме, а также возможность удаленного управления нацеливают серию UL для сферы образования и бизнеса.

Проектор UL5630 будет доступен в Северной Америке по цене от $2099, а в регионе EMEA-от 1999 евро.

Серия лазерных проекторов PL с высокой яркостью 6000 ANSI-люмен (PL7610/PL7610T/PL7510) — это устройства, не требующие особого обслуживания, со сроком службы 30 тыс. часов и подходящие для работы на крупных площадках: на конференциях, при презентациях в зале заседаний или на выставочных стендах.

Проектор PL7610T будет доступен в Северной Америке по цене $2399, а в регионе EMEA — по цене 2499 евро.

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