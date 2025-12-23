LG Display представляє першу у світі OLED-панель зі структурою RGB Stripe та частотою 240 Гц

23 декабря 2025 г., 15:23

0

Tweet

Компанія LG Display оголосила, що на виставці CES 2026 вона дебютує з першою у світі 27-дюймовою 4K OLED-панеллю для моніторів, яка має структуру RGB Stripe та частоту оновлення 240 Гц.



Структура RGB Stripe передбачає розташування трьох основних кольорових субпікселів — червоного, зеленого та синього — в одну пряму лінію. Це значно зменшує візуальні спотворення, такі як розмиття кольорів та кольорові ореоли, навіть при перегляді з близької відстані.



Хоча OLED-панелі з методом RGB Stripe існували й раніше, їхня максимальна частота оновлення сягала лише близько 60 Гц, що робило їх непридатними для використання в ігрових моніторах.



Нова панель від LG Display стала першою у світі, що досягла частоти 240 Гц, зберігши при цьому структуру RGB Stripe. Вона використовує спеціалізовану технологію компанії Dynamic Frequency & Resolution (DFR), яка дозволяє користувачам безпосередньо перемикатися між режимами високої роздільної здатності (UHD 240 Гц) та високої частоти оновлення (FHD 480 Гц).



Висока частота оновлення цього продукту не лише забезпечує оптимальну продуктивність у шутерах від першої особи (FPS) та інших програмах, що потребують швидкої зміни кадрів, але й оптимізована для операційних систем, таких як Windows, та механізмів рендерингу шрифтів. Це гарантує відмінну читабельність тексту та високу точність кольоровідтворювання. Завдяки високій щільності пікселів у 160 ppi, ця панель додатково забезпечує виняткову деталізацію та чіткість.



LG Display планує спочатку впровадити нову структуру пікселів у своїх панелях для преміальних ігрових та професійних моніторів, активно просуваючи цю технологію на майбутній CES 2026 у рамках стратегії розширення клієнтської бази та лінійки продуктів.



Наявні висококласні ігрові OLED-панелі для моніторів переважно використовували структури RWGB (що включають білий субпіксель) або конфігурації, де RGB-пікселі розташовані трикутником.



Оскільки LG Display розробила новий патерн, оптимізований саме для використання в моніторах, вона застосувала низку нових технологій — наприклад, збільшення коефіцієнта апертури (частки площі пікселя, що випромінює світло). У результаті компанія вперше у світі змогла одночасно реалізувати структуру RGB Stripe та високу частоту оновлення.



Зазначено, компанія активно націлена на ринок моніторів високого класу, виробляючи близько 30% усіх панелей для світового ринку OLED-моніторів. Зокрема, серед ігрових OLED-панелей, що зараз знаходяться у серійному виробництві, LG Display утримує першість у світі за всіма основними характеристиками — включаючи найвищу частоту оновлення, час відгуку та роздільну здатність, — що підтверджує її беззаперечне технологічне лідерство.



«Технології — це основа лідерства на ринку OLED-моніторів, що стрімко зростає», — зазначив Лі Хьон У (Lee Hyun-woo), голова підрозділу великих дисплеїв LG Display. Він додав: «Ми продовжимо зміцнювати наше глобальне лідерство, зосереджуючись на диференційованих технологіях, яких прагнуть клієнти та які мають потужний бізнес-потенціал».

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI