Nothing залучає 200 млн дол. з оцінкою у 1,3 млрд дол.

16 сентября 2025 г., 17:35

Як повідомляє Reuters, компанія Nothing, що базується в Лондоні, залучила 200 млн дол. у новому раунді фінансування.





Завдяки цій інвестиції оцінка виробника мобільних пристроївзросла до 1,3 млрд дол. Кошти будуть спрямовані на інтеграцію штучного інтелекту у нові продукти. Раунд інвестицій очолив фонд Tiger Global.





Глобальний ринок смартфонів залишається під домінуванням таких гравців, як Apple та Samsung. Однак Nothing, заснована у 2020 році підприємцем Карлом Пеєм (Carl Pei), продовжує розширювати свою присутність. За даними компанії, вона вже відвантажила мільйони пристроїв і перетнула позначку в 1 млрд дол. загальних продажів.





Заява Пея підкреслює амбіції компанії: "Щоб штучний інтелект досяг свого повного потенціалу, споживче обладнання має оновитися разом з ним. Ми починаємо зі смартфонів, аудіопродуктів і розумних годинників... а в майбутньому наша операційна система буде інтегрована в розумні окуляри, людиноподібних роботів, електромобілі та все, що буде наступним".





У раунді також взяли участь вже існуючі інвестори, зокрема GV, Highland Europe, EQT, Latitude, I2BF та Tapestry. Попередній раунд фінансування, у якому компанія залучила близько 100 млн дол., відбувся у 2023 році.

