9 млрд транзакцій вже здійснено через систему обміну даними між держреєстрами «Трембіта»

4 декабря 2024 г., 17:18

Завдяки системі Трембіта, яка забезпечує швидкий і безпечний обмін даними між державними реєстрами та органами, мільйони українців можуть отримувати необхідні послуги швидко, без черг і бюрократії. Понад 9 млрд обмінів даними між реєстрами вже проведено через Трембіту.

За допомогою Трембіти реалізовано сервіси, які змінюють життя громадян: майже 550 тис. малюків зареєстровані через сервіс єМалятко; понад 115 тис. повторних свідоцтв та витягів із ДРАЦС отримано через Дію; понад 37 тис. пар подали заяву про шлюб онлайн через портал Дія; автоматично оформлено понад 100 тис. відстрочок від мобілізації.

Трембіта розвивається за підтримки Європейського Союзу у рамках проєкту DT4UA, який впроваджує Академія електронного управління.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора