Intel розглядає на місце нового СЕО компанії Ліп-Бу Тана

4 декабря 2024 г., 18:02

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CNBC повідомляє, що Intel розглядає можливість призначення зовнішнього кандидата на місце звільненого генерального директора Пета Гелсінгера (Pat Gelsinger). Для цього була найнята компанія Spencer Stuart для пошуку потенційних наступників, за словами людей, знайомих з цим питанням. Начебто правління Intel також зробило натяки директору Ліп-Бу Тану (Lip-Bu Tan), який нещодавно пішов у відставку, про те, чи не зацікавився б він головною посадою в компанії, що переживає труднощі з виробництвом мікросхем, сказав один із співрозмовників CNBC.

Ліп-Бу Тан вже має досвід рятування компанії з сегменту напівпровідникової індустрії. Так 10 лютого 2004 року рада директорів Cadence Design Systems обрала Тана до складу правління. Після відставки Майкла Фістера (Michael Fister) у жовтні 2008 року Ліп-Бу Тан став тимчасовим співголовою правління. Рада директорів Cadence офіційно призначила його президентом і генеральним директором з 8 січня 2009 р. Під керівництвом Тана Cadence вже до 2012 р. збільшила готовий виторг до 1,3 млрд дол. (На 2024 прогнозується 4,63 млрд дол.) 16 листопада 2017 р. Тан відмовився від посади президента, залишившись при цьому генеральним директором компанії Cadence. Ліп-Бу Тан до складу ради директорів Intel увійшов два роки тому, з жовтня минулого року він курирував виробничу діяльність Intel. Але пішов з компанії цього року і деякі наглядачі вважають, це було пов'язано саме тим, що він вступив в конфліктом з Гелсінгером щодо планів останнього по розвитку виробничих потужностей.

Зовнішній генеральний директор порушив би традицію компанії, яка історично просувала своїх співробітників зсередини. Хоча Гелсінгер був найнятий з VMware у 2021 році, він провів до цього у компанії десятиліття на посадах, які ставали дедалі вищими. Попередник Гелсінгера Боб Свон (Bob Swan) був першим умовно зовнішнім кандидатом Intel, але багато хто вважав Свона тимчасовим генеральним директором, а потім він був звільнений під тиском інвестора-активіста Third Point.

Повний список кандидатів не вдалося дізнатися, але агентство Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з цим питанням, повідомило, що серед тих, хто розглядався, був керівник Marvell Метт Мерфі (Matt Murphy).

Представники Intel не відповіли на численні запити про коментарі. Тан, про участь якого в процесі заміни вперше повідомило агентство Reuters, не давав ще коментарів.

Тимчасовий виконавчий голова ради директорів Intel Френк Гоурі (Frank Yeary) і комітет на рівні ради директорів контролюють пошук нового СЕО, як повідомила компанія в регуляторному документі, і цей процес ще на початковій стадії.

Рада директорів Intel може прийняти рішення про внутрішнє просування, і серед потенційних кандидатів можуть бути фінансовий директор Девід Зінснер (David Zinsner) або керівник відділу продуктів Intel MJ Holthaus, які тимчасово виконують зарах обов'язки СЕО компанії.

Нагадаємо, на вихідних Intel несподівано звільнила генерального директора Пета Гелсінгера, причому люди, знайомі з цим питанням, раніше говорили, що рада директорів втратила віру в його здатність провести необхідні зміни на краще у компанії, яка відстає від Nvidia та TSMC, і навіть від AMD (менше по капіталізації - 94,85 млрд проти 230,70 млрд дол.).

Гелсінгер отримає близько 10 мільйонів доларів у якості вихідної допомоги, як повідомила Intel у своїй заяві до регуляторних органів.

Падіння вартості компанії Intel до 90 млрд дол. і нижче може привести до того, що почнуться перегони серед потенційних покупців цього активу. Нагадаємо, декілька місяців тому активно циркулювала інформація, що це збирається зробити Qualcomm. Якщо ж Intel буде куплена, то питання з новим СЕО просто відпаде само по собі.

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