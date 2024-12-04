Над розмінуванням в Україні працюють 70 операторів, понад 4 тис. саперів та більше 150-ти одиниць техніки

4 декабря 2024 г., 16:51

0

Tweet

Як зазначив Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України, виступаючи на форумі Demine Ukraine, над розмінуванням в Україні зараз працюють майже 70 операторів протимінної діяльності, понад 4 тис. саперів, більше 150-ти одиниць техніки.

Завдяки солідарності партнерів та внутрішнім ресурсам ми повернули в експлуатацію майже 35,5 тис. квадратних кілометрів української землі. Потенційно замінована територія сьогодні складає близько 139 тис. квадратних кілометрів. «Це спонукає нас до комплексного підходу в гуманітарному розмінуванні. Ми його реалізуємо вже зараз відповідно до Національної стратегії протимінної діяльності», підкреслив прем’єр-міністр.

Перший напрямок - це обстеження потенційно забруднених земель. Проводимо обстеження, щоб визначити, які території розташовуються поза зоною ризику та швидко повернути їх аграріям в обробку.

Другий напрямок - це очищення землі від мін та снарядів у зонах, де виявили забруднення.

Третій напрямок - це залучення міжнародної донорської допомоги. Наразі до коаліції гуманітарного розмінування долучилися близько 50-ти країн-партнерів. Загальний обсяг внесків склав понад 1 млрд доларів.

Четвертий напрямок - нарощення кількості розмінувальної техніки. У полях вже працює українська техніка і техніка іноземних компаній, що виготовлена в Україні.

П’ятий напрямок - збільшення кількості сертифікованих операторів з протимінної діяльності, в тому числі приватних. За рік кількість операторів зросла вдвічі.

«Розмінування України - це інвестиція в майбутнє, внесок у спільний кращий завтрашній день. Дякую всім, хто робить цей внесок зараз, і хто робитиме його в майбутньому», резюмував Денис Шмигаль.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора