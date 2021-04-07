За год абоненты lifecell нарастили использование интернет-трафика на 82%

7 апреля 2021 г., 16:15

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По сообщению lifecell, в марте 2021 г еще в 661 населенном пункте Украины с количеством жителей более 358 тыс. человек стало доступно покрытие скоростного мобильного интернета оператора.

Отмечается, что в марте сеть lifecell была расширена в 655 городах с населением до 5 тыс. человек и в 6 городах с населением до 25 тыс. человек в разных областях Украины.

Оператор проанализировал потребление дата-трафика в марте. Абоненты lifecell, которые пользуются 4G, потребили на 82% больше мобильного интернет-трафика по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В то же время общий объем использованного дата-трафика в сети оператора в марте вырос на 49% на годовой основе.

Одной из основных причин роста трафика является расширение покрытия в диапазоне 900 МГц, которое стало возможным после проведения операторами рефарминга радиочастотного спектра в этом диапазоне. Это дало возможность жителям сельской местности и небольших городов пользоваться скоростным мобильным интернетом.

Примечательно, что украинцы не звонили в большем объеме ― по сравнению с мартом 2020 года количество голосовых звонков не изменилось.

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