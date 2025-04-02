3D-фотонний чіп забезпечує рекордну оптичну пропускну здатність 114 Тбіт/с

2 апреля 2025 г., 11:35

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Компанія Lightmatter анонсувала Passage M1000, новаторський 3D-фотонний чіп, призначений для XPU і комутаторів наступного покоління, що забезпечує рекордну загальну оптичну пропускну здатність 114 Тбіт/с для вимогливих застосувань інфраструктури штучного інтелекту. Еталонна платформа M1000 площею понад 4 000 мм2 є багатоелементним активним фотонним інтерпозером, який дає змогу використовувати найбільші у світі комплекси матриць у 3D-упаковці, забезпечуючи під'єднання тисяч графічних процесорів в одному домені.



Компанія Lightmatter тісно співпрацює з лідерами галузі, включно з GlobalFoundries (GF) і Amkor, щоб забезпечити готовність до виробництва проєктів замовників, заснованих на еталонній платформі M1000. 3D-фотонний чип Passage M1000 використовує кремнієву фотонну платформу GF Fotonix, яка забезпечує безшовну інтеграцію фотонних компонентів із високопродуктивною CMOS-логікою в одній матриці, що дає змогу отримати готовий до виробництва дизайн, який може ефективно масштабуватися відповідно до вимог AI.



У сучасних чипах міжз'єднання для процесорів, пам'яті та мікросхем введення-виведення мають обмежену пропускну спроможність, оскільки електричні з'єднання вводу-виводу обмежені краями цих чипів. Passage M1000 усуває це обмеження, пропонуючи електрооптичне введення/виведення практично в будь-якому місці своєї поверхні для укладеного зверху комплексу мікросхем.



Широке поширення міжплатформових з'єднань забезпечується широкою хвилеводною мережею з можливістю реконфігурації, що передає оптичні сигнали WDM з високою пропускною здатністю по всій еталонній платформі M1000. Завдяки повністю інтегрованим волоконним кріпленням, що підтримують 256 волокон, M1000 забезпечує значно вищу пропускну здатність за меншого розміру корпусу, порівнюючи зі звичайними оптичними системами зі спільним пакуванням і аналогічними пропозиціями.



«Passage M1000 - це проривне досягнення в галузі фотоніки та напівпровідникового пакування для інфраструктури штучного інтелекту», - каже Нік Гарріс (Nick Harris), засновник і генеральний директор компанії Lightmatter. «Ми створюємо передову дорожню карту фотоніки на роки раніше, ніж прогнозувалося в галузі. Крайова лінія більше не є обмеженням для введення-виведення. Усе це стало можливим завдяки нашій тісній співпраці з провідними партнерами по контрактному виробництву і збірці, а також нашій екосистемі ланцюжка постачання».



«GF давно співпрацює з компанією Lightmatter у сфері комерціалізації її проривної фотонної технології для центрів обробки даних зі штучним інтелектом», - сказав д-р Томас Колфілд (Thomas Caulfield), президент і генеральний директор GF. «Архітектура фотонних інтерпозерів M1000, побудована на нашій платформі GF Fotonix, задає темп у галузі фотоніки та перетворює дизайн передових AI-чіпів. Наші передові виробничі можливості та дуже гнучке, монолітне кремнієве фотонне рішення відіграють важливу роль у виведенні цієї технології на ринок».



Ключові особливості M1000 включають:



8-ми плитковий 3D активний інтерпозер з інтегрованою програмованою програмованою хвилеводною мережею.



3D-інтегровані електричні інтегральні схеми, що містять загалом 1024 електричних SerDes.



Модуляція NRZ зі швидкістю 56 Гбіт/с.



Передача WDM на 8 довжин хвиль по хвилеводах і волокнах.



256 оптичних волокон, під'єднаних по краях, з пропускною спроможністю 448 Гбіт/с на волокно.



Потужність 1,5 кВт в інтегрованому вдосконаленому корпусі (7,735 мм2).

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