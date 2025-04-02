У рамках процесу вступу України до ЄС проведено скринінг-зустріч у сфері цифрової трансформації

2 апреля 2025 г., 10:25

+11

голос Tweet

Мінцифри повідомляє, що Україна продовжує рухатися до повноцінного членства в Європейському Союзі. У Брюсселі відбулася зустріч у межах скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС за переговорним розділом 10.

Загалом у фокусі зустрічі було 14 тем — від боротьби з корупцією та євророумінгу до кібербезпеки й Digital Agenda 2030. З боку України дводенне засідання вела профільний заступник Мінцифри — Валерія Іонан, яка представила досягнення та майбутні кроки України в межах розділу, а Олександр Борняков презентував результати та плани розвитку АІ-треку.

Єврокомісія високо оцінила роботу команди Мінцифри й успіхи цифрової України. «Досягли цього завдяки ефективній роботі команди, яка спільно із залученими органами проаналізувала близько 120 актів ЄС, щоб синхронізувати українське законодавство з європейським. Після зустрічі Єврокомісія підготує звіт, у якому оцінить рівень відповідності законодавства та надасть рекомендації. Наступний крок — формування переговорної позиції України», зазначили у міністерства.

Мінцифра — один із євроінтеграційних лідерів серед міністерств. Розділ 10 «Цифрова трансформація і медіа» увійшов до трійки лідерів із найвищими оцінками у звіті ЄК.

«Цифрова трансформація може стати ключовим драйвером членства України в ЄС», вважають у Мінцифрі.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS