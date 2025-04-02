Innoware запропонує українським ритейлерам програмні рішення NaviPartner

2 апреля 2025 г., 12:35

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Українська Innoware та данська NaviPartner оголосили про підписання стратегічної партнерської угоди з метою надання українським ритейлерам можливості використовувати провідні європейські спеціалізовані комплексні програмні рішення для роздрібної торгівлі NP Retail, NP Ecommerce, NP WMS і NP Attraction.

Синергія між двома провідними командами – партнерами Microsoft: Innoware, яка з 2001 року спеціалізується на впровадженні і підтримці рішень від Microsoft Dynamics 365, володіє глибоким розумінням потреб українського бізнесу, є розробником української локалізації, та понад 500 успішних проєктів впровадження комплексних ERP і CRM систем і NaviPartner, що має потужну експертизу в ритейлі, багаторічний досвід роботи на данському і європейському ринках, відкриває для українського ритейлу можливості комплексного підходу до автоматизації бізнесу, що базується на найкращих міжнародних практиках цифровізації роздрібної торгівлі.

NP Retail – це комплексне хмарне рішення для роздрібної торгівлі (SaaS – Software as a Service), яке поєднує в собі функції точки продажу, фінансового управління, бухгалтерського обліку, управління замовленнями, управління запасами, звітності та статистики. NP Retail підтримує понад 250 методів оплати, що дозволяє здійснювати платежі онлайн, через мобільні пристрої та безпосередньо в точках продажу. Ця «універсальність» спрощує впровадження рішення в різних країнах світу при масштабуванні бізнесу.

Інтегроване з NP Retail онлайн-торгове рішення NP Ecommerce, яке базується на платформі Magento і безшовно інтегрується з Microsoft Dynamics 365 Business Central, забезпечує у реальному часі синхронізацію між інтернет-магазином, ERP-системою і точками продажу (фізичними магазинами).

Рішення NP Attraction орієнтоване на сегмент розваг і включає спеціалізовані модулі для продажу квитків і фіксації членських внесків, що додається до NP Retail.

Спеціалізоване мобільне рішення NP WMS для управління складською логістикою з використанням RFID технологій, вбудоване в ERP-систему Microsoft Dynamics 365 Business Central. Його впровадження є дуже економічним, оскільки клієнти можуть налаштувати його самостійно, що дозволяє почати використання всього за кілька годин. Користувачі потребують мінімальної підготовки для роботи з цією простою у використанні програмою. Все, що потрібно для початку роботи – це програма NP WMS і доступ до Business Central SaaS.

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