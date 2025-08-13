 
Samsung Display представляє MONT FLEX як свій новий бренд складаних пристроїв

13 августа 2025 г., 17:35
Компанія Samsung Display оголосила про випуск нового бренду складаних дисплеїв MONT FLEX, метою якого є подальша диференціація своєї провідної в галузі технології складаних OLED-дисплеїв.

Зазначено, назва MONT FLEX, натхненна французьким словом mont, що означає «гора», символізує вершину інновацій у сфері складаних дисплеїв. Вона відображає не тільки незмінну відданість Samsung Display вдосконаленню передової технології складання, але й технологічне бачення майбутнього. Кожна літера в слові MONT символізує одну з чотирьох ключових переваг складаних OLED-дисплеїв Samsung Display. M означає механічну міцність, що забезпечує виняткову надійність складання; O — оптомеханічну площинність, що забезпечує яскраве зображення з мінімальними згинами; N — вузькі рамки, що максимізують площу екрана; T — тонкий і легкий дизайн, що підвищує портативність.

Складний OLED-дисплей Samsung Display, який вже сьомий рік випускається серійно, завоював широке визнання в галузі як преміальний продукт завдяки винятковій міцності та елегантному дизайну. Новітня складана OLED-панель має більш тонкий і легкий дизайн, ніж попередні моделі, і залишається повністю функціональною після 500 000 складань, що підкреслює її виняткову міцність.

Завдяки запуску MONT FLEX Samsung Display прагне більш активно доносити унікальну цінність своїх складаних OLED-дисплеїв як до споживачів, так і до партнерів у галузі, одночасно зміцнюючи своє лідерство у сфері складаних пристроїв як ключового фактора майбутнього зростання.

«З початку масового виробництва складних OLED-панелей у 2019 році ми продовжуємо впроваджувати технологічні інновації для вдосконалення продукту, ставши першими в галузі, хто застосував UTG (Ultra Thin Glass) та LEAD, технологію OCF без поляризатора, до складних пристроїв», — сказав Дже-Нам Юн (Jae-Nam Yun), виконавчий віцепрезидент та керівник відділу маркетингу мобільних дисплеїв Samsung Display. «Після випуску складаної панелі з новою «ударостійкою структурою», яка пройшла випробування на міцність у 500 000 разів, ми продовжимо розширювати межі, щоб створювати ще більш досконалі складані продукти, які перевершують очікування ринку».

