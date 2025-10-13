Huawei - один з провідних розробників рішень з управління інфраструктурою та операціями кампусів 

13 октября 2025 г., 15:38

Міжнародна аналітична компанія Gartner оприлюднила свій перший «Огляд ринку програмних рішень з управління інфраструктурою та операціями кампусів–2025». В ньому компанію Huawei визнано одним із ключових постачальників у цій категорії.



iMaster NCE від Huawei — це інтегрована платформа, що об’єднує управління, контроль, аналітику та штучний інтелект. Вона автоматизує всі етапи роботи кампусних мереж і використовує цифрову карту мережі та ШІ для візуалізації стану мережі й інтелектуального усунення несправностей. Це робить керування мережею більш автоматизованим, а обслуговування — ефективнішим, що дозволяє створювати високопродуктивні та надійні мережі, орієнтовані на користувача.



iMaster NCE від Huawei відповідає всім рекомендаціям, які Gartner навела в своєму огляді, а саме.



• Варто приділяти особливу увагу автоматизації мережі, щоб співробітники витрачали менше часу на ручне налаштування обладнання та усунення типових несправностей.

• Рекомендується надавати пріоритет упровадженню функцій, які автоматично забезпечують безпеку мережі — зокрема безпечне підключення нових пристроїв, сегментацію мережі та постійний моніторинг інтернету речей і систем керування виробничими процесами.

• Обираючи рішення з підтримкою обладнання різних виробників, слід віддавати перевагу системам, які забезпечують зручне керування мережею. Це підказки під час діагностики, автоматична перевірка правильності налаштувань, захищене керування змінами та тісніша інтеграція із системами управління ІТ-послугами (ITSM).



Гнучкий контроль доступу для підвищення безпеки мережі

Розширюючи традиційні методи контролю доступу до мережі (NAC), такі як аутентифікація дротових і бездротових пристроїв та доступ для гостей, iMaster NCE від Huawei підтримує підхід «Мережевий доступ за принципом нульової довіри» (Zero Trust Network Access, ZTNA). Завдяки детальним політикам доступу, розробленим за моделлю 5W1H — хто, що, коли, де, чому та як — платформа забезпечує точне визначення прав доступу та контроль за дозволами користувачів у мережі.



Чотиривимірна цифрова карта мережі для комплексного аналізу

Завдяки єдиній цифровій карті iMaster NCE забезпечує видимість у чотирьох вимірах: мережа, користувачі, кінцеві точки і додатки. Це дозволяє відтворювати шлях користувачів у часі та просторі, наскрізну видимість якості додатків, а також локалізувати несправності за лічені хвилини. Платформа може автоматично генерувати політики безпеки та впроваджувати їх по всій мережі в один клік, досягаючи оптимізації за лічені секунди. Завдяки інноваційному моделюванню ризиків для додатків і активів iMaster NCE інтегрує мережеві й безпекові функції, що дозволяє швидко ідентифікувати та ізолювати ризики в один клік для гарантії безпеки мережі.



Мережевий агент, що працює на основі штучного інтелекту для спрощеної експлуатації та обслуговування мережі

Мережевий агент NetMaster від Huawei тісно співпрацює з великими мовними моделями, забезпечуючи інтелектуальну систему запитань та відповідей і проактивне вирішення помилок. Це перший у галузі агент на основі штучного інтелекту, що здатен автоматично вирішувати проблеми з мережею. NetMaster досягає 80% самовідновлення бездротових несправностей, що значно спрощує експлуатацію та обслуговування, а також підвищує ефективність.



Відкриті можливості для безшовної інтеграції з обладнанням різних постачальників

iMaster NCE підтримує понад 600 RESTful API для інтеграції з вищими рівнями систем управління та зовнішніми ІТ-платформами, охоплюючи керування користувачами і топологією, автентифікацію доступу до мережі, конфігурацію сервісів та моніторинг продуктивності. Безкодовий фреймворк EcoGrid забезпечує міжплатформний обмін даними та координацію політик, прискорюючи інтеграцію зі сторонніми системами.



Huawei прагне до впровадження інновацій, орієнтованих на потреби клієнта, а також до постійного удосконалення технологій для розвитку наступного покоління інтелектуальних мереж та оптимізації досвіду.



Щоб дізнатися більше про Huawei iMaster NCE, будь ласка, перейдіть за посиланням: https://e.huawei.com/en/products/network-analysis.

