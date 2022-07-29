13 млн абонентів «Vodafone Україна» отримали безплатних послуг на 920 млн грн.

29 июля 2022 г., 12:35

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З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну абоненти Vodafone отримують можливість користуватись послугами, навіть якщо не можуть сплачувати рахунки. До переліку вже нарахованих безплатних сервісів входять місячні пакети послуг в рамках тарифу, пакети інтернету 10 GB на місяць, 1000 хв на всі мережі, 300 SMS на місяць.

Станом на кінець першого півріччя компанія активувала для абонентів передплати безоплатних послуг для користування в Україні на суму 278 млн грн.

Оператор також підтримав контрактних абонентів і бізнес-клієнтів, які опинились в зонах бойових дій або є вимушеними переселенцями. Таким абонентам компанія за лютий-квітень надала знижки на послуги зв’язку на суму 16 млн грн. Крім того, з травня «Vodafone Україна» безоплатно надала місячні пакети послуг на суму 30 млн грн.

Загальна сума безкоштовно наданих послуг, разом із послугами, наданими у роумінгу (596 млн грн), складає 920 млн грн.

Такі послуги вже отримали понад 13 млн абонентів Vodafone. Для абонентів на тимчасово окупованих територіях і зонах бойових дій безплатне нарахування пакетів інтернету та хвилин продовжується і надалі.

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