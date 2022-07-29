Kioxia CM7 – нові SSD корпоративного класу з інтерфейсом PCIe 5.0

29 июля 2022 г., 13:55

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Компанія Kioxia Europe анонсувала твердотільні накопичувачі корпоративного класу CM7, які виконані як у формі-факторі EDSFF (Enterprise and Datacenter Standard Form Factor), так і у 2,5-дюймовому та оснащені інтерфейсом PCIe 5.0 з максимальною пропускною здатністю 14 ГБ/с. Ці пристрої розширили лінійку NVMe PCIe 5.0 SSD виробника, які були вперше представлені ним наприкінці 2021 року.



У новинках покращено повітряне охолодження та тепловий захист, забезпечено цілісність сигналу, усунуто необхідність у світлодіодах на тримачах дисків та надано варіанти для збільшення місткості твердотільних накопичувачів.



Для SSD серії CM7 формфактора 2,5 дюйма заявлено підтримку обсягу до 30,72 ТБ для навантажень 1 DWPD з перевагою операцій читання, тоді як у пристроях формфактора EDSFF – 15,36 ТБ. При змішаних навантаженнях (3 DWPD) ці накопичувачі вміщують до 12,8 ТБ.



Пол Роуен, віцепрезидент з маркетингу та проєктування твердотільних накопичувачів у Kioxia Europe, прокоментував: «Зі зростанням додатків AI та ML вимоги до зберігання експоненційно зростають до безпрецедентного рівня, зберігаючи той самий рівень якості, надійності та довговічності. Наші накопичувачі EDSFF із технологією PCIe 5.0 відповідають цим вимогам, плавно подвоюючи продуктивність. Вони також пропонують якість, яку клієнти KIOXIA очікують від нас як від визнаних винахідників флешпам'яті NAND».

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