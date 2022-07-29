Gigabyte анонсувала серверні продукти з підтримкою Arm-чипів від Ampere

29 июля 2022 г., 11:50

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Компанія Gigabyte анонсувала материнську плату MP72-HB0a, перше на ринку рішення, яке містить до 256 ядер Arm.



Також представлені GPU-сервери G242-P35 і G242-P36, які виділяються підтримкою накопичувачів Gen4 NVMe до 120 ТБ та процесорів Ampere Altra або Ampere Altra Max.



Підкреслюється, що нові материнські плати та сервери, ідеально підходять для гіпермасштабованих і хмарних робочих навантажень.



Процесори Altra Max забезпечують 128 потоків на монолітному 128-ядерному кристалі з підтримкою роботи у кількох сокетах і широкому діапазону ліній PCIe/CCIX для високої масштабованості. В них висока продуктивність на Ватт: 128 ядер із TDP 250 Вт.



Нова материнська плата MP72-HB0 E-ATX дає користувачам можливість прокласти новий шлях до хмарної обробки за межами центру обробки даних. Gigabyte зазначає, що це допоможе розвивати програми в хмарних службах, електронній комерції тощо. Нова материнська плата підтримує обчислювальну потужність найвищого рівня, включаючи два процесори Ampere Altra Max (до 250 Вт).



Плата також має 16 модулів DDR4 (1DPC) DIMM, один слот M.2, три тонкі порти (два для NVMe та один для SATA) і два порти SATA III. Для роботи в мережі він оснащений двома портами LAN.



G242-P35 і G242-P36 - це найновіші версії лінійки односокетних серверів Gigabyte на базі Arm із подвійним слотом GPU. Нові сервери тепер пропонують підтримку SSD Gen4 NVMe U.2, оскільки лінійка серверів G242 раніше була зосереджена лише на підтримці дисків SATA або SATA/SAS.



Основна відмінність між двома новими серверами полягає в тому, що G242-P35 підтримує чотири двослотові графічні процесори, тоді як G242-P36 розроблений для NVIDIA Arm HPC Developer Kit (підтримує максимум два графічні процесори).



Також підтримуються 128 смуг PCIe Gen4 на сокет (на основі платформи Ampere Altra), що включає чотири смуги Gen4 x16, які підтримують CCIX (Cache Coherent Interconnect for Accelerators) для низької затримки та когерентності кешу. Це допомагає використовувати такі компоненти, як графічні процесори, FPGA та мережеві адаптери, а також адаптери зберігання. Gigabyte каже, що CCIX принесе ефективні гетерогенні обчислення шляхом підвищення швидкості передачі даних PCIe Gen4 та ефективного використання смуг PCIe



Усі три нові продукти, що анонсовані Gigabyte, підтримують операційні системи Red Hat, SUSE, Ubuntu, Fedora, Oracle і Debian.

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