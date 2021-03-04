ZTE начинает украинские продажи смартфонов и аксессуаров Nubia

4 марта 2021 г., 17:25

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Компания ZTE Corporation объявляет о выходе на украинский рынок суб-бренда Nubia и старте официальных продаж Nubia Play 5G – геймерского смартфона с жидкостным охлаждением. Вместе со смартфоном будут доступны три фирменных аксессуара Nubia, которые можно будет получить вместе со смартфоном, оформив предзаказ.

Корпус смартфона Nubia Play 5G заключен в стальную рамку, а стеклянная задняя панель несет на себе V-образные градиентные узоры. Ключевой особенностью дизайна Nubia Play 5G являются специальные сенсорные панели, размещенные на одной из боковых поверхностях, играющие роль триггера игрового манипулятора и превращающие смартфон в игровую консоль без использования дополнительных аксессуаров.

Геймерский смартфон оснащен 6.65-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и временем отклика 8.3 мс. Разрешение дисплея составляет 2340x1080 (соотношение сторон 19.5:9). Функция Touch Choreographer автоматически стабилизирует частоту кадров, позволяя избежать нежелательных задержек. Вместе с частотой дискретизации сенсорного слоя в 240 Гц это позволит быстрее реагировать на действия партнеров по игре.

Nubia Play 5G базируется на 8-ядерном процессоре Snapdragon 765G, выполненном по 7-нм технологии. Игровой смартфон оснащен контуром жидкостного охлаждения с использованием фирменной технологии ICE 2.5. Его длина составляет 61 мм и дополнительно обеспечивает понижение температуры процессора на 16ºС.

Квадрокамера смартфона выполнена по схеме 48+8+2+2 и обеспечивает запись видео в разрешении до 4К на скорости до 60 кадров в секунду с электронной стабилизацией изображения, а также популярный режим slow motion для записи визуально эффектных видеороликов. Модуль камеры состоит из 4 объективов: основного (48 Мп), широкоугольного (8 Мп), макро (2 Мп) и боке (2 Мп). Камера использует AI Engine Qualcomm 5-го поколения для оптимизации условий съемки и обработки полученного изображения. Матрица Sony IMX582 обеспечивает высокое качество снимков, а светосильная оптика с диафрагменным числом f/1.75 улучшенную работу при съемке в условиях слабой освещенности. Фронтальная камера для видеозвонков и съемки селфи оснащена 8 Мп модулем.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5100 мАч и поддерживает быструю зарядку по стандарту Quick Charge 3.0. В комплект поставки входит зарядное устройство мощностью 18 Вт. Во время работы Nubia Play 5G его энергопотребление находится под контролем технологии NeoPower, увеличивающей время автономной работы смартфона.

Вместе со смартфоном Nubia Play 5G будут доступны аксессуары: охлаждающая док-станция Red Magic Ice Dock, геймпад Nubia Red Magic Pro и TWS-наушники RedMagic.

Смартфон Nubia Play 5G будет доступен в продаже с 9 марта в двух вариантах:

8+128 ГБ (корпус черного цвета) – 9999 грн;

8+256 ГБ (корпус синего цвета) – 10999 грн.

Стоимость аксессуаров:

Док-станция Red Magic Ice Dock – 499 грн;

Геймпад Nubia Red Magic Pro – 499 грн;

TWS-наушники RedMagic – 1699 грн.

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