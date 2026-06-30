Span має доведену експертизу у впровадженні AI-рішень Microsoft 

30 июня 2026 г., 13:01

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Компанія Span інформує про отримання відзнаки Microsoft Frontier Partner, одного з найвищих визнань у рамках Microsoft AI Cloud Partner Program, що підтверджує експертизу у впровадженні AI-рішень із вимірюваним бізнес-ефектом. У міру того як організації виходять за межі експериментів і починають широко впроваджувати штучний інтелект, у центрі уваги дедалі більше опиняються масштабованість, безпека та керованість.

Саме перехід від пілотних проєктів до продуктового впровадження стає тим, що дедалі більше відрізняє провідних технологічних партнерів. Span сформував потужне портфоліо рішень і проєктів у сфері впровадження Copilot, розробки AI-агентів та реалізації складних сценаріїв на платформах Microsoft Azure, Data та Security – з чітким акцентом на вимірювані бізнес-результати. Відзнака Microsoft Frontier Partner підтверджує як цей стратегічний напрям, так і здатність Span проєктувати, впроваджувати та масштабувати рішення на основі AI в середовищах із високими вимогами до доступності, безпеки та відповідності регуляторним стандартам.

Розширення використання агентів AI додає новий рівень складності: ці рішення дедалі частіше беруть на себе роль «цифрових співробітників» – отримують доступ до даних, автоматизують процеси та інтегрують системи. Їх впровадження вимагає комплексного підходу, який виходить за рамки технологій і охоплює керування доступом, захист даних і контроль процесів ухвалення рішень. У цьому напрямі Span вирізняється, поєднуючи штучний інтелект, кібербезпеку та управління даними в єдиний підхід, який забезпечує безпечне та контрольоване впровадження рішень на основі AI – відповідно до принципів Zero Trust і регуляторних вимог, зокрема Закону ЄС про ШІ (EU AI Act).

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