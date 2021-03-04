Интерактивные вебинары в Microsoft Teams могут охватить до 1000 участников

4 марта 2021 г., 16:55

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Корпорация Microsoft в рамках ежегодной конференции Ignite 2021 анонсировала расширение возможностей платформы для взаимодействия Teams. В частности, теперь с ее помощью можно будет организовывать и проводить интерактивные вебинары с количеством участников до 1000 человек. Обновление предложит расширенные возможности для проведения презентаций, организации регистрации на вебинары, их администрирования, а также формирования отчетности по итогам мероприятия. При необходимости охватить еще большую аудиторию, можно будет переключиться на режим трансляции «только для просмотра», который позволит охватить до 20 тыс. человек.

Новая опция PowerPoint Live предоставит пользователям Microsoft Teams возможность проводить более эффективные презентации благодаря доступности заметок, слайдов, чата и списка участников в одном окне. При этом зрители смогут настроить интерфейс под свои потребности.

Режим докладчика в Microsoft Teams позволит выступающим настроить отображение видео и контента для аудитории. В ближайшее время появятся новые режимы: Standout – видеоизображение докладчика перед контентом; Side-by-side – видеоизображение докладчика рядом с контентом; Reporter – контент в виде вспомогательной визуализации над плечом докладчика.

Кроме того, интеграция Microsoft Teams и Dynamics 365 расширит возможности совместной работы Teams в таких модулях Dynamics 365, как Sales, Marketing, Human Resources, Commerce, Field Service и Customer Service. В частности, пользователям будут доступны усовершенствованные цифровые инструменты продаж в Dynamics 365 Sales, создание отчетов о мероприятиях, проводимых в Microsoft Teams, непосредственно из Dynamics 365 Marketing и многое другое.

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