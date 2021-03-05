HPE превзошла оценки за первый квартал и повысила прогноз на финансовый год

5 марта 2021 г., 9:35

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Компания Hewlett Packard Enterprise представила финансовые результаты за первый квартал 2021 года и они превзошли ожидания Уолл-стрит.



Производитель сообщил о чистой прибыли в размере 223 млн долл., или 17 центов на акцию, при выручке 6,8 млрд долл., что оказалось на 2% меньше, чем год назад. Без учета расходов HPE получила прибыль в размере 52 цента на акцию.



Аналитики ожидали, что прибыль составит 41 цент на акцию при выручке в 6,72 млрд долл.



Доход от продажи компьютерных систем составил 3 ​​млрд долл., что на 1% меньше, чем в прошлом году. Выручка от систем хранения данных была на уровне 1,2 млрд долл., что на 5% меньше, чем годом ранее. При этом продажи Nimble выросли на 31%, а выручка от продуктов All Flash Array Storage поднялась на 5%.



Между тем, доход от высокопроизводительных вычислений и критически важных систем (HPC & MCS) составил 762 млн долл., что на 9% меньше, чем в предыдущем году.



Продажи интеллектуальных периферийных устройств достигла 806 млн долл., что на 11% больше, чем год назад, а выручка от финансовых услуг составила 860 млн долл., практически неизменившись по сравнению с прошлым годом.



«Выручка превысила наши ожидания, и мы значительно увеличили нашу валовую и операционную маржу, чтобы обеспечить высокую прибыльность большинства наших предприятий», - заявил генеральный директор HPE Антонио Нери (Antonio Neri).



Компания повысила прогноз прибыли по итогам за финансовый год и отметила устойчивый рост периодической выручки в рамках перехода на предоставление решений как услуг.

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