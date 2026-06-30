Витік даних Tata розкрив деталі щодо майбутнього Apple iPhone 18 Pro

30 июня 2026 г., 17:15

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Як повідомляє Reuters, конфіденційні списки компонентів і постачальників, а також фотографії майбутніх моделей Apple iPhone 18 Pro опинилися серед файлів, опублікованих у даркнеті. Дані були викрадені хакерським угрупованням у компанії Tata Electronics - індійського підрядника американського виробника. Про це свідчать документи, що опинилися в розпорядженні журналістів, та інформація від обізнаного джерела.



Цей інцидент ставить під загрозу ретельно вибудувану систему виробництва iPhone, які Apple збирає завдяки розгалуженій мережі постачальників по всьому світу. Витік може серйозно погіршити відносини Apple з компанією Tata, оскільки більшість угод із постачальниками суворо охороняються комерційною таємницею. Окрім цього, публікація даних відкриває конкурентам, виробникам підробок та самим постачальникам завісу над тим, хто саме виробляє конкретні деталі.



Компанія Tata, яка одночасно постачає компоненти та збирає iPhone як контрактний виробник, стає одним із найважливіших партнерів Apple за межами Китаю. Це розширення є наріжним каменем стратегії прем'єр-міністра Нарендри Моді (Narendra Modi) щодо перетворення Індії на світового лідера з виробництва електроніки.



За наявною інформацією, Apple планує випустити iPhone 18 Pro та Pro Max у вересні. Витік стався в складний для компанії час: минулого тижня Apple вже підвищила ціни на iPad та MacBook через стрімке зростання вартості чипів пам'яті, і аналітики очікують, що найближчими місяцями зросте й вартість нових iPhone.



Раніше повідомлялося, що угруповання World Leaks злило в даркнет понад 200 000 файлів Tata Electronics. Тоді пакет містив креслення компонентів старіших моделей iPhone та деяких деталей Tesla (обидві компанії є клієнтами Tata). Також там фігурували документи компаній TSMC та Qualcomm, які виробляють чипи для iPhone.



Нові документи, які проаналізували журналісти, містять щонайменше шість файлів, де чітко розписано відповідність багатьох компонентів моделей iPhone 18 Pro конкретним компаніям-постачальникам. Зокрема, йдеться про деталі чипів на материнській платі, а також елементи акумулятора та камер.



Apple вважає цю інформацію надчутливою і глибоко занепокоєна її появою у відкритому доступі, оскільки вона стосується моделей, які ще не були анонсовані. Джерело додало, що ці дані пов'язують конкретні деталі iPhone з постачальниками, яких Apple ніколи не розкриває у своїй публічній базі даних. Загалом документи описують сотні запчастин майбутньої лінійки iPhone 18 Pro.



Записи також демонструють, для яких деталей Apple використовує диверсифіковану базу постачальників, а де покладається лише на кількох партнерів, що оголює як її важіль впливу на переговорах, так і вразливі місця в ланцюжку постачань.



Раніше угруповання World Leaks брало на себе відповідальність за злам систем компанії Nike. Автентичність злитих даних наразі не верифікована. Першим про те, що документи iPhone 18 Pro стали частиною витоку даних Tata, минулого тижня повідомив профільний портал AppleInsider.



Наразі відомо, що Apple розслідує інцидент і спільно з Tata розробляє довгострокові заходи безпеки. На час розслідування індійська компанія обмежила внутрішній доступ до чутливих систем та найняла міжнародну консалтингову компанію для проведення криміналістичного аудиту.



За словами джерела, кілька злитих файлів мають конфіденційні водяні знаки Apple ("confidential") та внутрішні кодові назви компанії, що відповідають поколінню iPhone 18 Pro.



У теці з файлами iPhone 18 Pro містяться фотографії смартфонів, які проходили випробування на падіння (drop-tests) на одному із заводів Tata. Знімки датовані початком 2026 року. На них зображений класичний моноблоковий телефон сірого кольору з потрійною задньою камерою та логотипом Apple. Точно ідентифікувати номер моделі за фотографіями неможливо, проте джерело стверджує, що це саме iPhone 18 Pro.



Для Apple та Tata цей інцидент ставить під удар довіру, яка є основою їхнього партнерства. Експансія Apple в Індію критично залежить від Tata як нового великого збирача в межах стратегії диверсифікації виробництва за межі Китаю.



Ця ставка вже приносить плоди: за даними дослідницької фірми Counterpoint, Індія впевнено рухається до того, щоб виробляти 26% усіх iPhone у світі у 2026 році (порівняно з 6% чотири роки тому).

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