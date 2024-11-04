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Apple придбає Pixelmator - розробника додатка для редагування зображень

4 ноября 2024 г., 11:45
Стало відомо, що Apple придбає компанію Pixelmator, розробника додатків для редагування зображень.
 
Литовська компанія Pixelmator була заснована в 2007 році і в останні роки найбільш відома завдяки програмам Pixelmator і Pixelmator Pro, які конкурують з Adobe Photoshop. Вона також створює додаток для редагування фотографій Photomator.
 
У 2018 році Apple назвала Pixelmator Pro додатком року для Mac, посилаючись на те, що компанія з ентузіазмом сприйняла можливості машинного навчання та штучного інтелекту.
 
«Ми надихалися Apple з першого дня, створюючи наші продукти з такою ж гострою увагою до дизайну, простоти використання та продуктивності», - йдеться у блозі Pixelmator.
 
Фінансові умови угоди не повідомляються.
 
У своєму блозі Pixelmator повідомила, що «наразі не буде жодних суттєвих змін у додатках Pixelmator Pro, Pixelmator для iOS та Photomator».
 

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