Apple придбає Pixelmator - розробника додатка для редагування зображень

4 ноября 2024 г., 11:45

Стало відомо, що Apple придбає компанію Pixelmator, розробника додатків для редагування зображень.

Литовська компанія Pixelmator була заснована в 2007 році і в останні роки найбільш відома завдяки програмам Pixelmator і Pixelmator Pro, які конкурують з Adobe Photoshop. Вона також створює додаток для редагування фотографій Photomator.

У 2018 році Apple назвала Pixelmator Pro додатком року для Mac, посилаючись на те, що компанія з ентузіазмом сприйняла можливості машинного навчання та штучного інтелекту.

«Ми надихалися Apple з першого дня, створюючи наші продукти з такою ж гострою увагою до дизайну, простоти використання та продуктивності», - йдеться у блозі Pixelmator.

Фінансові умови угоди не повідомляються.

У своєму блозі Pixelmator повідомила, що «наразі не буде жодних суттєвих змін у додатках Pixelmator Pro, Pixelmator для iOS та Photomator».

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