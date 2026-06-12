Oracle звітує про рекордний виторг та AI-контракти на 638 млрд дол.

12 июня 2026 г., 9:35

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Oracle опублікувала фінансові результати за четвертий квартал та весь 2026 фінансовий рік, який завершився 31 травня.

Компанія перевершила очікування аналітиків як за прибутком, так і за виторгом, а також підвищила свої прогнози на майбутнє. Квартальний виторг зріс на 21% у річному обчисленні, досягнувши 19,2 млрд дол. проти прогнозованих 19,1 млрд дол. Чистий прибуток за GAAP збільшився до 4,22 млрд дол., або 1,45 дол. на акцію, порівняно з 3,43 млрд дол. роком раніше. Скоригований прибуток на акцію Non-GAAP склав рекордні 2,11 дол., випередивши консенсус-прогноз ринку на рівні 1,96 дол.

За підсумками всього 2026 фінансового року загальні продажі Oracle досягли історичного максимуму в 67,4 млрд дол., продемонструвавши зростання на 17%. Чистий прибуток за рік зріс на 36% до 17 млрд дол.

Попри сильні операційні результати, акції компанії на подовженій торговій сесії впали на 10%. Це падіння зумовлене побоюваннями інвесторів щодо планів компанії залучити додаткове фінансування для масштабного розгортання інфраструктури AI.

Головним драйвером зростання корпорації став хмарний бізнес, загальний виторг якого (сегменти IaaS та SaaS) підскочив на 47% до 9,91 млрд дол., що тепер становить 52% від сукупного доходу Oracle. При цьому доходи від хмарної інфраструктури Oracle Cloud Infrastructure (OCI) злетіли на 93% у річному вимірі, сягнувши 5,8 млрд дол., що свідчить про колосальне прискорення порівняно з минулими періодами. Крім того, виторг від хмарних баз даних зріс на 29%, а доходи від мультихмарних рішень показали аномальний стрибок на 404%.

Керівник підрозділу додатків Майк Січіліа (Mike Sicilia) зазначив, що корпоративний попит змістився від звичайної заміни софту до впровадження інтелектуальних агентських AI-інструментів у робочі процеси. Натомість класичні доходи від продажу ліцензій на програмне забезпечення впали на 2% до 6,82 млрд дол., підтверджуючи масову міграцію клієнтів у хмару. Попри успіх OCI, за масштабами бізнесу Oracle поки наздоганяє лідера ринку Amazon Web Services, який лише за один березневий квартал згенерував 37,59 млрд дол. виторгу.

Найбільш вражаючим показником звіту став обсяг залишкових невиконаних зобов'язань за контрактами RPO, який злетів на 363% у річному обчисленні та досяг астрономічних 638 млрд дол., збільшившись лише за останній квартал на 85 млрд дол.

Як зазначив головний виконавчий директор Oracle Клей Магуірк (Clay Magouyrk), лише за один квартал компанія підписала нові AI-контракти на суму 67 млрд дол., причому загальний портфель угод, де замовники внесли передоплату або самостійно надали графічні процесори GPU, досяг 75 млрд дол. За даними аналітиків Bank of America, понад 50% від усього портфеля замовлень RPO припадає на потреби лабораторії OpenAI. Для забезпечення цих контрактів обчислювальними ресурсами Oracle розгортає агресивну програму капітальних витрат. За підсумками 2026 фінансового року капітальні інвестиції компанії підскочили на 162% до 55,7 млрд дол., що призвело до формування глибокого від'ємного вільного грошового потоку у розмірі мінус 23,7 млрд дол., попри рекордний операційний кеш-флоу в 32 млрд дол.

Щоб покрити цей капітальний дефіцит, у 2026 фінансовому році Oracle уже залучила 43 млрд дол. боргового фінансування та 5 млрд дол. через випуск акцій. Нова фінансова директорка компанії Гіларі Максон (Hilary Maxson), яка перейшла зі Schneider Electric, оголосила, що у 2027 фінансовому році Oracle планує залучити ще близько 40 млрд дол. через комбінацію боргу та капіталу, включаючи додатковий продаж акцій на 20 млрд дол. Чисті грошові витрати на капітальне будівництво у 2027 фінансовому році очікуються на рівні 70 млрд дол. Водночас керівництво зберегло свій прогноз виторгу на 2027 фінансовий рік на рівні 90 млрд дол. та підвищило прогноз річного скоригованого прибутку до 8,05 дол. на акцію. На перший фінансовий квартал компанія прогнозує скоригований прибуток у діапазоні 1,72–1,76 дол. на акцію за зростання виторгу на 27–29%. Рада директорів також оголосила про виплату квартальних дивідендів у розмірі 50 центів на акцію, які будуть виплачені 24 липня 2026 року акціонерам, зареєстрованим станом на 10 липня.

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