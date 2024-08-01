Загальна квартальна виручка Samsung зросла до 54,26 млрд дол.

1 августа 2024 г., 17:29

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Samsung Electronics опублікувала фінансові результати за другий квартал, що завершився 30 червня 2024 року.

Загальна консолідована виручка компанії склала 74,07 трлн вон (54,26 млрд дол.).

Операційний прибуток Samsung зафіксовано в розмірі 10,44 трлн вон (54,26 млрд дол.) на тлі сприятливої ринкової кон'юнктури, що стимулює підвищення середньої ціни продажів (ASP). Крім того, свій внесок у фінансові результати внесла висока популярність OLED-панелей серед покупців.

У другому кварталі підрозділ Device Solutions (DS) відзвітував про консолідовану виручку в розмірі 28,56 трлн вон (20,92 млрд дол.), операційний прибуток склав 6,45 трлн вон (4,73 млрд дол.).

Загалом ринок чипів пам'яті поступово відновлюється завдяки стабільному попиту на пам'ять з високою пропускною здатністю HBM, а також на звичайні модулі пам'яті DRAM і серверні SSD-накопичувачі. Підвищення попиту спричинене активними інвестиціями в технології штучного інтелекту з боку постачальників хмарних послуг, а також зростаючим інтересом різних компаній до АІ-рішень для створення власних локальних серверів.

Попит у сегменті ПК був відносно слабким, при цьому попит на мобільні технології залишався високим на тлі збільшення замовлень від китайських виробників оригінального обладнання (OEM). Компанія Samsung змогла реалізувати попит на продукцію з високою доданою вартістю для додатків генеративного АІ завдяки стійкій динаміці в сегменті серверних додатків, який у другому кварталі продемонстрував значне поліпшення порівняно з попереднім кварталом.

На ринку DDR5 компанія Samsung зміцнила своє лідерство завдяки масовому виробництву модулів пам'яті DDR5 місткістю 128 ГБ з чіпами 32 ГБ на базі 10 нм техпроцесу, який було вперше представлено в цій галузі.

Очікується, що в другій половині 2024 року сервери АІ розширять свою частку ринку на тлі нарощування інвестицій у АІ з боку компаній і великих постачальників хмарних послуг. За прогнозами, попит залишиться високим за всіма напрямками: від HBM і DDR5 до серверних SSD, - оскільки сервери АІ на основі модулів пам'яті HBM можуть запропонувати вищу щільність даних, порівнюючи зі звичайними DRAM і SSD-накопичувачами.

Поставки звичайних мікрочіпів для ПК і мобільних пристроїв, ймовірно, будуть так само обмежені з огляду на активне використання основних виробничих потужностей у сегменті HBM, серверних DRAM і серверних SSD для різних АІ-рішень.

Компанія Samsung планує реалізувати потенціал від попиту на продукцію з високою доданою вартістю для АІ. Для цього компанія має намір збільшити частку продажів чипів HBM3E. Крім цього, Samsung зосередить увагу на чіпах з високою щільністю даних, таких як серверні модулі на основі DDR5 ємністю 128 ГБ з чіпами 32 ГБ на базі 10-нанометрового техпроцесу в DRAM для серверів.

У сегменті NAND компанія Samsung прагне нарощувати продажі завдяки збільшенню постачань твердотільних накопичувачів SSD з трирівневими осередками (TLC), на які, як і раніше, припадає основна частина попиту з боку технологій АІ. Також продовжиться випуск чіпів із чотирирівневими осередками (QLC), оптимізованих для застосунків усіх пристроїв, включно із серверними ПК і мобільними пристроями.

У першій половині року підрозділ з виробництва системних напівпровідників (System LSI Business) зафіксував рекордно високі продажі. У другому кварталі підрозділ домігся зростання прибутку завдяки збільшенню постачань ключових компонентів, таких як системи на кристалах (SoC), датчики зображення і IC(DDI)-драйвери дисплеїв для основних флагманських продуктів.

Ринок сприятливо сприйняв нову SoC для носимих пристроїв, вперше в галузі засновану на базі 3 нм техпроцесу. Очікується, що в другій половині року ключові клієнти стануть активніше застосовувати таку SoC. Компанія Samsung також планує стабільні поставки чіпсетів Exynos 2500 для флагманських моделей.

Одним із важливих напрямків роботи підрозділу з виробництва системних напівпровідників (System LSI Business) стане розширення сфери застосування 200-мегапіксельних датчиків у різних камерах - як із ширококутними, так і довгофокусними об'єктивами. Підрозділ також планує наростити продажі DDI-драйверів завдяки запуску масового виробництва нових моделей для одного з клієнтів у США.

Підрозділ з виробництва напівпровідників (Foundry Business) продемонстрував зростання прибутку завдяки підвищеному попиту в усіх сферах застосування. Кількість клієнтів у сфері АІ та високопродуктивних обчислень (HPC) збільшилася вдвічі порівняно з минулим роком, що призвело до зростання замовлень на чипи, виконані за техпроцесом менше ніж 5 нанометрів. Підрозділ Foundry Business також запропонував клієнтам набір засобів розробки (PDK) продукції із застосуванням 2-нанометрового техпроцесу GAA, масове виробництво якої має розпочатися 2025 року.

У другій половині року підрозділ з виробництва напівпровідників очікує відновлення попиту в сегменті мобільних технологій і подальше зростання інтересу до додатків у сфері АІ/високопродуктивних обчислень. У результаті ринок напівпровідникового виробництва, найімовірніше, продемонструє загальне зростання, особливо в сегментах передових техпроцесів. За прогнозами, у 2024 році зростання в цій сфері буде вищим за середні значення ринку на тлі повномасштабного масового виробництва продукції із застосуванням 3-нанометрового техпроцесу GAA другого покоління.

Samsung Foundry Business очікує розширення замовлень на додатки у сфері АІ/високопродуктивних обчислень і ставить собі за мету збільшити кількість клієнтів учетверо, а продажі - удев'ятеро до 2028 року порівняно з 2023 роком.

Консолідована виручка підрозділу з випуску дисплейних панелей (Samsung Display Corporation, SDC) у другому кварталі склала 7,65 трлн вон (5,60 млрд дол.), а операційний прибуток - 1,01 трлн вон (740 млн дол.).

Стійкий попит на флагманську продукцію, а також активна робота з ключовими клієнтами, зайнятими виробництвом смартфонів, дозволили підрозділу з випуску дисплейних панелей продемонструвати зростання продажів. Таким високим результатам також сприяла швидка реакція підрозділу SDC на запити з боку клієнтів і стабільні поставки OLED-продукції для ІТ-галузі.

У сегменті дисплейних панелей великого розміру відзначено зростання продажів панелей з високою роздільною здатністю і високою частотою оновлення, насамперед на ринку ігрових моніторів. Продажі в сегменті телевізорів преміум класу залишалися стабільними, що зумовлено більш широким застосуванням OLED-панелей.

У другій половині року очікується зростання продажів мобільних дисплеїв за рахунок випуску нових смартфонів основними клієнтами і потенційного попиту з боку користувачів, які бажають перейти на смартфони з підтримкою АІ. Однак конкуренція серед виробників дисплейних панелей, ймовірно, буде більш інтенсивною, ніж у першій половині року.

Підрозділ SDC активно покращує такі характеристики своєї продукції, як енергоспоживання, яскравість екрана, товщина корпусу, надійність і довговічність. Підрозділ продовжить нарощувати продажі та прибутковість завдяки незмінно високій увазі до питань якості та підвищення продуктивності. У сегменті дисплейних панелей великого розміру підрозділ SDC планує забезпечити зростання продажів і підвищення прибутковості завдяки продукції з високою доданою вартістю, а також випуску нових моніторів з різною частотою оновлення екрану.

Консолідована виручка мобільного підрозділу (Mobile eXperience, MX) і підрозділу з виробництва мережевого обладнання (Networks Business) у другому кварталі склала 27,38 трлн вон, операційний прибуток - 2,23 трлн вон (54,26 млрд дол.).

На ринку смартфонів, особливо в преміальному сегменті, через фактори сезонності відзначено поступальне зниження загального попиту. Підрозділ MX Business зафіксував послідовне скорочення виручки, при цьому продажі смартфонів серії Galaxy S24 продемонстрували двозначне річне зростання в грошовому і натуральному вираженні порівняно з попередньою моделлю як у другому кварталі, так і в першій половині року, що свідчить про високу успішність цієї серії смартфонів.

Прибутковість трохи знизилася порівняно з попереднім кварталом, здебільшого через збільшення витрат, викликаного зростанням цін на основні компоненти. Проте, за всю першу половину року підрозділ MX Business домігся двозначного зростання прибутковості.

Очікується, що в другій половині 2024 року загальний попит на смартфони зростатиме в річному обчисленні, водночас зростання попиту на продукцію преміум-класу буде зумовлено розширенням попиту на технології ШІ та запуском нових моделей з інноваційними функціями. Крім того, очікується зростання попиту на продукцію екосистеми, наприклад, планшети і різні носимі пристрої. У зв'язку з цим, у третьому кварталі підрозділ MX Business очікує збільшення поставок смартфонів, при цьому поставки планшетів, за прогнозами, збережуться на поточному рівні.

Мобільний підрозділ буде прагнути до зростання виручки завдяки розширенню продажів флагманських смартфонів і продуктів екосистеми, а також продовжить роботу із забезпечення стабільної прибутковості завдяки оптимізації характеристик продукції, включно зі стандартизацією компонентів і забезпеченням високої операційної ефективності.

Консолідована виручка підрозділів візуальних дисплеїв (Visual Display Business) і побутової техніки (Digital Appliances Business) у другому кварталі склала 14,42 трлн вон (10,56 млрд дол.), а операційний прибуток - 0,49 трлн вон (360 млн дол.).

Загальний попит на ринку телевізорів зріс порівняно з аналогічним періодом попереднього року, насамперед у розвинених країнах. Також відзначено квартальне зростання, в основному зумовлене великими міжнародними спортивними подіями. Завдяки запуску нових моделей телевізорів по всій лінійці продукції, у 2024 році підрозділ візуальних дисплеїв (Visual Display Business) зміцнив своє лідерство на ринку преміум-класу, зосередившись на продажі стратегічних продуктів, як-от Neo QLED, OLED та інтер'єрних екранів Lifestyle. Однак прибутковість знизилася порівняно з аналогічним періодом попереднього року через зростаючу вартість дисплейних панелей і вищу конкуренцію на ринку.

У другій половині 2024 року прогнозується поступове відновлення попиту на цьому ринку завдяки зростаючій популярності моделей QLED, OLED і телевізорів з екраном великого розміру. Пік сезонного попиту матиме позитивний вплив на підрозділ візуальних дисплеїв (Visual Display Business), орієнтований на випуск телевізорів великого розміру і категорії преміум-класу. Підрозділ також запропонує користувачам конкурентоспроможні можливості, пов'язані з функціями АІ, системою безпеки та дизайнерськими рішеннями, а також нові персоналізовані рішення, що забезпечуються платформою Samsung SmartThings.

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