LG випустила OLED-телевізор із модулем бездротового під’єднання Zero Connect Box з 4K 144 Гц

Компанія LG Electronics (LG) випустила нову серію телевізорів OLED evo M4 із модулем під’єднання Zero Connect Box, який забезпечує бездротове відеоз’єднання між телевізором і приймачем. Компанія представляє нову модель із діагоналлю 65 дюймів на додаток до 77, 83 і 97 дюймів. OLED M4 оснащений процесором LG α (Alpha) 11 зі штучним інтелектом, що забезпечує чудові враження від домашніх розваг, а запатентована технологія бездротового передання відкриває нові можливості в управлінні житловим простором.



За заявою LG, OLED evo M4 — це перший телевізор із можливістю відображення бездротового відео 4K із частотою 144 Гц. Zero Connect Box передає сигнали на самопідсвічуваний OLED-екран телевізора без прямих дротових з’єднань, що усуває необхідність у з’єднанні та перепід’єднанні кабелів між пристроями.





Завдяки можливості бездротового передання даних Zero Connect Box можна розмістити практично в будь-якому місці кімнати. Zero Connect Box також дає користувачам змогу без зусиль переміщувати екран або сам Zero Connect Box, коли це необхідно. Додатковою перевагою Zero Connect Box є те, що він стає простим рішенням для досягнення чистого житлового простору без кабелів. Користувачам більше не доведеться вигадувати креативні способи приховати або терпіти звичний клубок кабелів навколо телевізора.



Зазначено, вища швидкість оброблення штучного інтелекту M4 разом із нейронним процесором (NPU) підносять його до статусу найкращого ігрового телевізора. Підтримуючи контент 4K із частотою оновлення 144 Гц, він забезпечує плавний ігровий процес і реалістичне зображення.

