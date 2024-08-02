Піротехніки ДСНС з початку тижня знешкодили 1832 вибухонебезпечних предметів

2 августа 2024 г., 8:54

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучалися 408 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 1832 одиниць вибухонебезпечних предметів, з них 6 авіаційних бомб, обстежено територію площею 407,34 га.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області - 33 тис. 82, Херсонщині – 14 тис. 578, Донеччині – 13 тис. 634, Київщині – 10 тис. 933, Миколаївщині – 8 тис. 577, Чернігівщині – 6 тис. 576, Сумщині – 4 тис. 65.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 515 тис. 525 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 965 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 639 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 141 тис. 426 га.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомляйте за номером телефону - 101.

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