За рік найбільші українські розробники комп’ютерних ігор втратили понад 1300 фахівців

2 июня 2023 г., 17:35

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Проєкт GameDev DOU представив черговий рейтинг геймдев-компаній, які працюють в Україні. Він базується на показниках загального штату компанії та частки технічних спеціалістів у ньому. До уваги бралися геймдев-фахівці, які перебувають в Україні, а також ті, хто виїхав за кордон, але продовжує сплачувати податки в Україну.

У рейтингу зібрані як суто українські, так і міжнародні компанії, які мають представництва у нашій країні та сплачують тут податки. А сам рейтинг виконує виключно довідкову роль і допомагає подивитись, як змінюється геймдев-ринок України.

До списку потрапили геймдев-компанії, які розробляють власні продукти – мобільні ігри, AA та AAA-проєкти, а також аутсорс-студії та геймдев-стартапи IT-компаній.

Загалом у 25 найбільших геймдев-компаніях наразі працює 9074 спеціалістів. У половини компаній зменшилася кількість фахівців.

У період з травня 2022-го (10395 фахівців) по лютий 2023 року (9074 спеціаліста) список скоротився на 1321 фахівця. Здебільшого великі компанії пояснюють таке падіння тим, що релокували спеціалістів за кордон та переоформили на місцеві юридичні особи.

13 компаній з топ-25 мають негативну динаміку зростання. 11 з них – це продуктові компанії. Цікаво, що з усього топ-25 лише 5 компаній зросли на понад 10 спеціалістів. І всі вони є аутсорс-компаніями.

Перша пʼятірка з топ-25 не змінилася: Playrix, Room 8 Group, Plarium, Ubisoft та Gameloft. Але змінилося розташування компаній у ній. Так Ubisoft з другого місця опустилася на четверте, а Room 8 Group з четвертого піднялася на друге.

Офіси 25 найбільших геймдев-компаній представлені в 11 українських містах. Основне – Київ, у якому розміщуються 17 компаній. Потім йдуть Львів та Харків. У другому півріччі 2022 року щонайменше 9 компаній відкрили нові офіси. Здебільшого за кордоном. В Україні ж за цей період відкрили лише два офіси геймдев-компаній – у Києві та Вінниці.

У більшості компаній за кордоном наразі перебуває до чверті української команди.

Більше половини компаній мають до 10 фахівців в армії. 11 компаній зберігають зарплату геймдев-спеціалістам в ЗСУ у повному обсязі, а дві – не зберігають її взагалі.

Якщо ж говорити про плани компаній на розширення у першому півріччі 2023 року, то пʼять компаній планують набирати до 50 нових спеціалістів.

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