За пів року штат Тор50 розробників ПЗ в Україні зменшився на 6 тисяч фахівців

15 августа 2023 г., 13:45

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DOU презентувала свій традиційний звіт щодо українського ринку розробників ПЗ.

Як відмічається, клієнти вже не так активно розміщують в Україні нові проєкти через безпекові ризики. Подекуди ще триває релокація та легалізація фахівців за кордоном. Саме ці фактори спричинили зменшення кількості фахівців у Тор50 на 6,1 тисячу (або 6,6%) за пів року. Дещо краще нині почуваються продуктові компанії: вісім з них зберегли позитивну динаміку приросту. І саме на продуктові компанії припала половина усіх наймів за пів року в Тор50. А з бронюванням, яке могло б переконати клієнтів заходити в Україну, поки що результати невтішні: лише близько 1,4% фахівців у Тор50 заброньовані.

Станом на липень 2023-го загальна кількість спеціалістів у топ-50 становить 86,3 тисячі людей проти 92,4 тисячі взимку. А у топ-25 - 67,4 тисячі осіб, це на 5,7 тисячі менше, ніж узимку. Більшість спеціалістів, яких торкнувся відплив з найбільших ІТ-компаній України, - технічні.

Склад «великої п’ятірки» не змінився. Однак станом на липень уже всі п’ять найбільших компаній показують негативну динаміку зростання, тоді як узимку Evoplay єдина ще зберігала позитивну динаміку. Загалом кількість фахівців у «великій п’ятірці» зменшилася на три тисячі людей — так само як і взимку.

ЕРАМ станом на липень 2023-го має в Україні на 1145 фахівців менше, ніж узимку. В компанії пояснили, що з другої половини 2022 року до викликів війни додалося сповільнення глобальної економіки. Це призвело до того, що іноземні замовники більш стримано розміщують ІТ-проєкти в Україні. Відтак обсяги найму нових спеціалістів зменшилися, потребу у фахівцях покривають завдяки резерву.

У SoftServe українська команда зменшилася на 1124 людини за пів року. У компанії зауважують, що в умовах глобальної економічної кризи клієнти інвестують обережніше. Це позначається на кількості нових вакансій. З позитиву: бізнес продовжує стабільно заходити в Україну, мають близько 200 нових вакансій щомісяця. Це більше, ніж у закордонних локаціях, проте, кажуть у компанії, все одно недостатньо, щоби залучити всі потужності та активно наймати з ринку. Але загалом ситуація стабільна і в компанії бачать незначне зростання.

Команда GlobalLogic в Україні зменшилася на 375 фахівців за останнє півріччя. В компанії зазначили, що причина в скороченні загальної кількості проєктів. Старі добігають кінця, а нові часто розпочинаються за межами України. Адже замовників турбують атаки на цивільну інфраструктуру. Але добре, що далеко не всіх. В GlobalLogic розповіли, що з початку року мають дев’ять нових клієнтів в Україні. Проте цього недостатньо, щоб компенсувати всі проєкти, які закінчилися. У компанії більшість позицій нині закривають внутрішніми спеціалістами (з початку року 700 таких позицій). Якщо це неможливо — кандидатами з ринку (266 за пів року). Нині є 160 вакансій в Україні. Найбільше — для С/С++, Embedded, QA Automation і Data Engineers.

В Evoplay зменшення кількості співробітників (на 200 осіб) пояснюють зміною життєвих планів людей: хтось вирішив перейти в інший фах, деякі шукали нову роботу в країнах, куди вимушено емігрували торік. У компанії кажуть, що зосереджуються, як і раніше, на безперебійності робочих процесів, безпеці співробітників, волонтерстві та розвитку нових бізнес-напрямів.

Luxoft за пів року має мінус 100 фахівців і пов’язує це з їхньою легалізацією в інших країнах. Наразі у компанії найбільша кількість вакансій представлена фінансовим і енергетично-промисловим напрямами бізнесу. Проєкти здебільшого орієнтовані на пошук скілових сеньйорів, але портфель вакансій налічує різні ролі. Незмінним лідером серед спеціалізацій є Java, також зріс попит на Full Stack розробників, за ними спеціалісти Big Data, DevOps, .NET. Останнім часом тут отримують запити від клієнтів на рідкісні для України стеки: Rust, Pega, Wallet та інші.

Половина усіх наймів у Тор50 припадає на продуктові компанії

Позитивну динаміку приросту в першому півріччі зберегли 15 компаній з 50 (з них 8 — продуктові). Лише три компанії зросли на понад 100 людей.

Лідер зростання — Netpeak Group (+216 фахівців за перше півріччя). Попри кризові часи компанія з 2022 року запустила вісім нових проєктів. Серед них консалтингова компанія, стартап-студія, компанія, яка розробляє і просуває вебсайти, ASO-платформа для просування застосунків тощо. Агентство digital-маркетингу Netpeak трансформувалося в групу диджитал-агенцій Netpeak Agencies Group, а Tonti Laguna перетворилася на венчурну студію Tonti Laguna Group. Станом на серпень 2023 року тут відкрито 76 вакансій.

Genesis продовжує стабільно зростати: +172 фахівці за пів року. Як пояснюють у компанії, це відбувається завдяки двом факторам: створюють продукти для глобальних ринків і ставлять у пріоритет безпеку та комфорт співробітників. Компанія жодного дня не зупиняла найм, до кінця 2023 року планує долучити ще 200–300 працівників. Зокрема, шукають дата-аналітиків, дата-інженерів, Front-end і Golang-розробників тощо.

За пів року Ajax Systems додала 119 фахівців. Компанія стрімко зростає і продовжує наймати. Збільшення кількості фахівців повʼязане з постійним випуском нових продуктів і продуктових груп. Одне з ключових завдань — масштабувати R&D-команду, яка, як розповіли в компанії, є її головною цінністю. Завжди наймають Embedded, Java, Python, Hardware-розробників, Manual QA Engineers.

Компанія Boosta (+41 за пів року), яка в рейтингу DOU вперше, протягом останніх двох років запустила власний інвестиційний фонд і стартап-студію, що вплинуло на збільшення кількості робочих місць. Нині наймають на ремоут і планують розвивати нові напрями.

Після EPAM і SoftServe найбільшу кількість фахівців за пів року втратила GR8 Tech — 808, нині компанія має 750 фахівців в українській команді (примітно, що взимку GR8 Tech була в лідерах зростання — додала 337 спеціалістів за друге півріччя 2022-го). Компанія пояснює ці зміни тим, що втратила одного з клієнтів, тож змушена була оптимізувати бізнес (ідеться про Parimatch Ukraine, яка на початку 2023 року потрапила під санкції; скорочення торкнулися майже 50% співробітників). Компанія наразі фокусується на B2B-бізнесі, покращенні бізнес- і технічних рішень, які пропонують клієнтам. Активно наймають у Європі, переважно технічних фахівців, і не мають на меті суттєво збільшувати кількість фахівців в Україні.

Capgemini Engineering зменшилася на 315 фахівців за пів року. В компанії розповіли, що деякі клієнти змушені були призупинити співпрацю з українськими командами через власні безпекові політики. Але в компанії наразі є бенч, щоб підтримати людей. Також Capgemini Engineering має змішані команди українських фахівців разом зі спеціалістами в Польщі та Румунії, що дає змогу співпрацювати з клієнтами, які пристають на ці ризики.

Зменшення української команди (на 250 за пів року) в DataArt називають органічним, імовірно, через зменшення кількості клієнтів.

В Infopulse зменшення кількості фахівців в Україні (-209) пов’язане з переїздом спеціалістів у закордонні офіси компанії, а також зі зміною методики підрахунку. В Україні найближчим часом компанія не планує активно зростати, натомість буде розвиватися у таких регіонах, як Північна Америка й Південна Америка, середній Схід і Азійсько-Тихоокеанський регіон.

Ciklum зменшення команди на 152 людини теж пояснює скороченням кількості клієнтів. Безпекові ризики впливають на їхню зацікавленість у співпраці з українцями. Окремі проєкти віддають перевагу масштабуванню в інших локаціях, зменшуючи обсяги присутності в Україні. Ciklum наразі сфокусований на розвитку делівері-центрів, зокрема в Україні, утриманні клієнтів і залученні нових.

У команді Innovecs мінус 140, компанія пояснює це структурними змінами. Вона впроваджує організаційні оновлення та інвестує в нові напрями. Наразі продовжує розвивати представництво в Україні — є вакансії в Києві та на ремоуті.

У першому півріччі 2023-го компанії вже не так активно відкривали нові офіси, як торік. Узимку компаній, які подбали про нові офіси, налічувалося 27, а нині — лише 8. Найбільше нових офісних приміщень і коворкінгів для своїх фахівців в Україні відкрили EPAM і DataArt. Найпопулярніша локація — знову Полтава. Станом на січень там з’явилося п’ять нових офісів компаній Тор50, а влітку додалося ще три.

Крім того, п’ять компаній відкрили нові офіси за кордоном, з них три — у Польщі.

Розподіл за регіонами значно не змінився. Найбільша кількість фахівців і компаній з Тор50 нині зосереджена в Києві та Львові. За півріччя кількість людей зменшилася майже у всіх локаціях.

Нині майже половина компаній з Тор50 мають до 25% української команди за кордоном. Лише у трьох компаній уся команда в Україні.

Кількість фахівців, що нині служать в ЗСУ, за пів року майже не змінилася. Половина компаній мають до 50 таких спеціалістів.

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