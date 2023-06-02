В Одесі відкривається коворкінг для волонтерів Unity Nest 

2 июня 2023 г., 18:37

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9 червня в центрі Одеси, на вулиці Жуковського, 21, відкривається новий коворкінг Unity Nest. Цей простір створили благодійний фонд «Маніфест Миру» та Community42 за підтримки Lifting Hands International та SmartAID.

«Ми залучили гранти від двох західних організацій і побудували коворкінг, націлений на роботу з волонтерами. Особливо з тими, хто зайнявся цією діяльністю торік і потребує підтримки не тільки ресурсами, а й знаннями, як організувати свою роботу й реалізовувати складніші проєкти, ніж просто збирання грошей і роздавання гуманітарної допомоги», – розповідає Сергій Петренко, IT-підприємець.

Як зазначено на сайті організації, Unity Nest створений з думкою про неурядові організації, IT-професіоналів і творчі індустрії. Простір оснащений безперервним електропостачанням та енергонезалежним інтернетом, є дві невеличкі зали для заходів, тихі та світлі кімнати для роботи та «найпростіше укриття». Планується програма заходів, що включатиме цікаві лекції та семінари, а також освітня програма.

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