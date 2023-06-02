 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

В Одесі відкривається коворкінг для волонтерів Unity Nest 

2 июня 2023 г., 18:37
0 
 

9 червня в центрі Одеси, на вулиці Жуковського, 21, відкривається новий коворкінг Unity Nest. Цей простір створили благодійний фонд «Маніфест Миру» та Community42 за підтримки Lifting Hands International та SmartAID.

«Ми залучили гранти від двох західних організацій і побудували коворкінг, націлений на роботу з волонтерами. Особливо з тими, хто зайнявся цією діяльністю торік і потребує підтримки не тільки ресурсами, а й знаннями, як організувати свою роботу й реалізовувати складніші проєкти, ніж просто збирання грошей і роздавання гуманітарної допомоги», – розповідає Сергій Петренко, IT-підприємець.

Як зазначено на сайті організації, Unity Nest створений з думкою про неурядові організації, IT-професіоналів і творчі індустрії. Простір оснащений безперервним електропостачанням та енергонезалежним інтернетом, є дві невеличкі зали для заходів, тихі та світлі кімнати для роботи та «найпростіше укриття». Планується програма заходів, що включатиме цікаві лекції та семінари, а також освітня програма.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  