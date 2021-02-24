Українські розробники ПЗ показали рекордні темпи зростання у другому півріччі 2020 р

24 февраля 2021 г., 13:15

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Згідно з черговим дослідженням ресурсу DOU, у другому півріччі 2020 р. провідні гравці українського ринку аутсорсингу розробки ПО показали рекордні темпи зростання штату. Завдяки цьому в Україні з’явилася перша ІТ-компанія на 10 тис. спеціалістів.

Станом на кінець минулого року кількість співробітників у топ-50 найбільших компаній збільшилася на рекордні 11,6% (7930 спеціалістів) та перевищила 76 тис. При цьому перші п’ять компаній зросли на 3500 інженерів, а за останнє десятиріччя їх сукупний штат збільшився втричі – з 9 до 30 тис.

З липня по січень кількість спеціалістів у лідера рейтингу, EPAM Ukraine, зросла на 2000. Це дало їй змогу перетнути позначку у 10 тис. інженерів. Компанія почала співпрацю з низкою нових клієнтів, в тому числі зі сфери охорони здоров’я, а також налагодила взаємодію зі спеціалістами по всій Україні, навіть у містах, де немає її фізичних офісів.

Компанія SoftServe за друге півріччя розширилася на 707 спеціалістів. В першу чергу завдяки відновленню бізнес-активності клієнтів та низкою чинників, що привели в українське ІТ нових замовників.

Активно зростала і компанія GlobalLogic – на 819 інженерів у другому півріччі та на 1112 за весь 2020 р. Значне збільшення з липня по січень відбувалося як завдяки початку співпраці з новими клієнтами, так і через розширення багатьох поточних проектів у всіх ключових для розробника індустріях.

Цікаво, що наразі 16 компаній працюють повністю дистанційно, а 36 з минулого року розпочали повністю або частково шукати спеціалістів без прив’язки до офісів. Безумовно цей тренд змінить ландшафт галузі.

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