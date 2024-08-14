У п’ятірку найбільших IT-компаній України вперше увійшла Ajax Systems

14 августа 2024 г., 10:25

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Портал DOU представив черговий рейтинг 50 найбільших компаній України, що спеціалізуються на розробці програмного забезпечення, за кількістю спеціалістів станом на липень 2024 року.

Цього разу в рейтинг увійшли вже 20 продуктових компаній і сім гібридних. Їхня частка за пів року зросла. Натомість стало дещо менше сервісних (аутсорс) та аутстафінгових компаній – нині їх у переліку 23.

Загальна кількість фахівців у 50 найбільших IT-компаніях України станом на липень становила 79,4 тис. У першому півріччі вона скоротилася на 2,4 тис., або на 2,9%.

Кількість технічних фахівців у топ-50 за пів року також зменшилася на 2,4 тис., або на 3,8%. Це може бути пов’язано не тільки з відпливом фахівців, а й з поступовим збільшенням частки продуктових компаній у рейтингу, які традиційно мають дещо менше технічних фахівців, ніж сервісні.

Загалом технічні фахівці нині становлять 76,8% від загальної кількості людей у 50 найбільших компаніях.

У першому півріччі 50 найбільших IT-компаній найняли 5,5 тис. нових фахівців. Це майже стільки ж, як узимку. Половина всіх наймів припадає на продуктові компанії.

Уперше за два з половиною роки змінився склад п’яти найбільших IT-компаній в Україні. В їх число потрапила Ajax Systems, яка зросла за пів року на 417 фахівців.

Але у трьох найбільших компаніях поки що зберігається негативна динаміка.

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