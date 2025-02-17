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Минулого року українські IT-аутсорсингові компанії втратили ще 2000 фахівців

17 февраля 2025 г., 17:38
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Минулого року українські IT-аутсорсингові компанії втратили ще 2000 фахівців

Портал DOU представив рейтинг 50 найбільших за кількістю спеціалістів компаній України, що спеціалізуються на розробці програмного забезпечення, за підсумками другого півріччя 2024 року.

Загальна кількість фахівців у топ-50 гравців у сфері IT-аутсорсингу України станом на січень 2025 року становила 79,6 тис. У другому півріччі 2024 року вона скоротилася ще на 858 спеціалістів, або на 1%. Це поки що найменший показник відпливу з початку повномасштабного вторгнення. Хоча в цілому за минулий рік провідні компанії втратили дві тисячі фахівців (проти 10 тис. у 2023 році).

Тим часом з липня по грудень 2024 року компанії пожвавили найм та взяли на роботу 7,2 тис. айтівців. Це на 1,7 тис. більше, ніж у першому півріччі.

П’ятірка найбільших IT-аутсорсингових компаній стабільна. Проте позитивну динаміку приросту, як і раніше, показує поки що тільки Ajax Systems – плюс 749 фахівців за шість місяців.

Майже припинився відплив фахівців у EPAM Ukraine. У компанії зазначають, що у другому півріччі 2024 року відчули невелике пожвавлення на світовому ІТ-ринку і це допомогло активізувати найм в Україні. Схожа ситуація й у SoftServe.

Збільшили кількість фахівців у другому півріччі 2024 року 16 компаній. Ще три залишилися на попередньому рівні. З тих, хто мав позитивну динаміку, дев’ять продуктових компаній, три гібридні й чотири сервісні та аутстаф. Лише три компанії зросли на понад 100 фахівців за пів року – Ajax Systems, Nova Digital та Wix.

За весь минулий рік в Україні не з’являлося нових офісів IT-аутсорсингових компаній. Вісім компаній відкривали нові офіси у другому півріччі. Але переважно обирали Європу, а також Індію та Аргентину.

Як і раніше, більшість компаній мають офіси у Києві (46), ще 23 – у Львові. У Харкові наразі залишилися офіси десяти компаній з рейтингу (три роки тому було 25).

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