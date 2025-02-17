Минулого року українські IT-аутсорсингові компанії втратили ще 2000 фахівців

17 февраля 2025 г., 17:38

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Портал DOU представив рейтинг 50 найбільших за кількістю спеціалістів компаній України, що спеціалізуються на розробці програмного забезпечення, за підсумками другого півріччя 2024 року.

Загальна кількість фахівців у топ-50 гравців у сфері IT-аутсорсингу України станом на січень 2025 року становила 79,6 тис. У другому півріччі 2024 року вона скоротилася ще на 858 спеціалістів, або на 1%. Це поки що найменший показник відпливу з початку повномасштабного вторгнення. Хоча в цілому за минулий рік провідні компанії втратили дві тисячі фахівців (проти 10 тис. у 2023 році).

Тим часом з липня по грудень 2024 року компанії пожвавили найм та взяли на роботу 7,2 тис. айтівців. Це на 1,7 тис. більше, ніж у першому півріччі.

П’ятірка найбільших IT-аутсорсингових компаній стабільна. Проте позитивну динаміку приросту, як і раніше, показує поки що тільки Ajax Systems – плюс 749 фахівців за шість місяців.

Майже припинився відплив фахівців у EPAM Ukraine. У компанії зазначають, що у другому півріччі 2024 року відчули невелике пожвавлення на світовому ІТ-ринку і це допомогло активізувати найм в Україні. Схожа ситуація й у SoftServe.

Збільшили кількість фахівців у другому півріччі 2024 року 16 компаній. Ще три залишилися на попередньому рівні. З тих, хто мав позитивну динаміку, дев’ять продуктових компаній, три гібридні й чотири сервісні та аутстаф. Лише три компанії зросли на понад 100 фахівців за пів року – Ajax Systems, Nova Digital та Wix.

За весь минулий рік в Україні не з’являлося нових офісів IT-аутсорсингових компаній. Вісім компаній відкривали нові офіси у другому півріччі. Але переважно обирали Європу, а також Індію та Аргентину.

Як і раніше, більшість компаній мають офіси у Києві (46), ще 23 – у Львові. У Харкові наразі залишилися офіси десяти компаній з рейтингу (три роки тому було 25).

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