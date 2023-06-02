 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Ultraleap анонсувала нове покоління контролера Leap Motion Controller 2

2 июня 2023 г., 16:30
0 
 

Ultraleap анонсувала нове покоління контролера Leap Motion Controller 2

Компанія Ultraleap оголосила про випуск Leap Motion Controller 2, другого покоління камери для відстеження руху рук, що дозволяє природно взаємодіяти з цифровим контентом у 3D.

Новинка відрізняється від попереднього рішення більшою роздільною здатністю та розширеним кутом огляду. Крім того, у ній на 25% знижено енергоспоживання, а її габарити зменшились на 30%. Зазначається, що виробник забезпечив сумісність свого пристрою із широким набором гарнітур VR/MR/AR, ПК та голографічними дисплеями.

Про інтеграцію Leap Motion Controller 2 у свої рішення заявили компанії Pico, Lenovo, DigiLens та Tilt Five. Відзначається, що завдяки Leap Motion Controller 2 відстеження рук Ultraleap Gemini вперше буде сумісне з macOS, Android XR2 та Windows, відкриваючи величезні можливості для творців контенту для доступу до глобальної аудиторії зі своїми іграми та програмами. Крім варіантів використання XR, Leap Motion Controller 2 також розширює можливості виконавців для вираження своєї музики та мистецтва, дозволяє доповідачам VTuber втілювати свої аватари та забезпечує природну взаємодію з додатками та іграми на macOS, Android XR2 та Windows.

Контролер Leap Motion Controller 2 вже доступний для попереднього замовлення через RobotShop за рекомендованою роздрібною ціною $139 - кріплення для гарнітури XR і варіанти ліцензії продаються окремо. Глобальне постачання очікується влітку 2023 року. Випуски Leap Motion Controller 2 для macOS, Android XR2 та Windows будуть доступні одночасно.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  