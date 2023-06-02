Ultraleap анонсувала нове покоління контролера Leap Motion Controller 2

2 июня 2023 г., 16:30

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Компанія Ultraleap оголосила про випуск Leap Motion Controller 2, другого покоління камери для відстеження руху рук, що дозволяє природно взаємодіяти з цифровим контентом у 3D.



Новинка відрізняється від попереднього рішення більшою роздільною здатністю та розширеним кутом огляду. Крім того, у ній на 25% знижено енергоспоживання, а її габарити зменшились на 30%. Зазначається, що виробник забезпечив сумісність свого пристрою із широким набором гарнітур VR/MR/AR, ПК та голографічними дисплеями.



Про інтеграцію Leap Motion Controller 2 у свої рішення заявили компанії Pico, Lenovo, DigiLens та Tilt Five. Відзначається, що завдяки Leap Motion Controller 2 відстеження рук Ultraleap Gemini вперше буде сумісне з macOS, Android XR2 та Windows, відкриваючи величезні можливості для творців контенту для доступу до глобальної аудиторії зі своїми іграми та програмами. Крім варіантів використання XR, Leap Motion Controller 2 також розширює можливості виконавців для вираження своєї музики та мистецтва, дозволяє доповідачам VTuber втілювати свої аватари та забезпечує природну взаємодію з додатками та іграми на macOS, Android XR2 та Windows.



Контролер Leap Motion Controller 2 вже доступний для попереднього замовлення через RobotShop за рекомендованою роздрібною ціною $139 - кріплення для гарнітури XR і варіанти ліцензії продаються окремо. Глобальне постачання очікується влітку 2023 року. Випуски Leap Motion Controller 2 для macOS, Android XR2 та Windows будуть доступні одночасно.

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