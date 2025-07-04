E Ink використовує Intel Smart Base для запуску електронного паперу з сенсорним додатком

4 июля 2025 г., 14:25

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Компанія E Ink оголосила про запуск революційного рішення для сенсорних панелей ноутбуків, розробленого на основі інтеграції технологій Intel Smart Base, Intel Innovation Platform Framework (Intel IPF) та Intel AI Assistant Builder. Це інноваційне рішення поєднує в собі кольоровий електронний папір з традиційними сенсорними панелями ноутбуків, створюючи візуальний людино-машинний інтерфейс (HMI) з підтримкою штучного інтелекту, який покращує взаємодію з користувачем і надає абсолютно новий вимір функціональності ПК на базі Intel з AI.



«Керуючись нашою місією «Ми робимо поверхні розумними та екологічними», E Ink продовжує досліджувати інноваційні застосування технології ePaper у різних галузях», — заявив ДжиЕм Ханг (JM Hung), віцепрезидент бізнес-центру E Ink Holdings. «За допомогою інструментів розробки та еталонної архітектури, що надаються екосистемою Intel Smart Base, ми створили ультратонкі енергоефективні модулі, оптимізовані для конструкцій ПК з AI. Ці модулі дозволяють легко інтегрувати дисплеї ePaper в сенсорні панелі ноутбуків, забезпечуючи чітке зображення, низьке енергоспоживання і новий інтерактивний досвід».



Основні переваги ePaper — читабельність, як у паперу, наднизьке енергоспоживання і відмінна видимість при сонячному світлі — роблять його ідеальним для допоміжних дисплеїв в мобільних обчислювальних пристроях. Завдяки інтеграції ePaper в сенсорну панель E Ink не тільки зберігає інтуїтивну функціональність сенсорної взаємодії, але й відкриває нові можливості другого екрану. Завдяки підтримці Intel Smart Base, Intel IPF і Intel AI Assistant Builder система може виконувати AI-додатки в реальному часі, такі як часто використовувані ярлики і системні повідомлення, а також контент GenAI, такий як текстові/графічні зведення, ігрові тактики або настроювані завдання штучного інтелекту, що відображаються на інтерактивній C-кришці. Користувачі також можуть переглядати оновлення погоди, робити нотатки, відображати стенограми зустрічей або демонструвати персоналізовані обкладинки — навіть коли пристрій вимкнений.



Крім того, оскільки ePaper споживає енергію тільки при оновленні контенту, а в інший час залишається статичним, він значно знижує загальне енергоспоживання системи в порівнянні з емісійними дисплеями. Його неемісійний, відбивальний і немерехтливий характер також знижує навантаження на очі, що робить цю конструкцію тачпада унікальною ергономічною та екологічною інновацією.



Використовуючи платформу та екосистему Intel, E Ink покращує користувацький досвід ноутбуків внаслідок:



- Інновацій в області візуальної взаємодії: використання ePaper як сенсорний дисплей нового покоління, що забезпечує візуальну інтерактивність з низьким енергоспоживанням для інтуїтивного дизайну HMI.



- Персоналізація на основі штучного інтелекту: підтримка генерації контенту на основі AI для підвищення функціональності та залученості користувачів.



- Інтеграція, орієнтована на дизайн: адаптована до естетичних і продуктивних вимог ПК нового покоління зі штучним інтелектом.



- Переосмислення користувацького досвіду: переосмислення користувацького досвіду за допомогою комфорту, чіткості та адаптивності дисплеїв ePaper.



- Масштабовані можливості: створення міцної основи для майбутніх апаратних додатків штучного інтелекту внаслідок інтеграції еталонних проєктів і рішень Intel.



Відзначається, що цей сенсорний додаток підкреслює універсальність і перспективний потенціал технології ePaper в обчисленнях нового покоління. E Ink продовжуватиме розширювати межі інтерактивного дизайну, досліджуючи інноваційні сценарії використання ePaper в епоху штучного інтелекту, забезпечуючи стійкий, персоналізований і передовий користувацький досвід.

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