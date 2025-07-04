Соціальні та благодійні ініціативи Huawei в Україні 

4 июля 2025 г., 13:17

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Днями Huawei відсвяткувала 25-річчя присутності в Україні та підбила підсумки своєї діяльності. Одним із пріоритетних напрямів компанії протягом останніх років є соціальна відповідальність та благодійність. Компанія «Хуавей Україна» від початку повномасштабного вторгнення допомагає переселенцям, системно підтримує медичні заклади, інвестує у відновлення інфраструктури, забезпечує лікарні енергетичними рішеннями та бере участь у благодійних проєктах.



У перші тижні повномасштабного вторгнення «Хуавей Україна» доставила понад 231,5 тону допомоги, зокрема — продуктові набори та базові речі для внутрішньо переміщених осіб. Допомогу отримали Львівська, Закарпатська, Волинська, Івано-Франківська, Чернігівська і Київська області. «Хуавей Україна» надала допомогу центрам для вимушених переселенців у Павлограді та Шахтарську на Дніпровщині, спрямувавши 1 млн грн на закупівлю необхідних меблів для покращення умов проживання.



З початком нових викликів «Хуавей Україна» не припинила гуманітарну підтримку. Після підриву дамби у 2023 році компанія передала фільтри для очищення питної води в Миколаївську область та надала екстрену допомогу Херсонщині. «Хуавей Україна» також допомогла з будівництвом помпової станції в селищі Нововоронцовка Херсонської області, яке через руйнування Каховської ГЕС залишилося без водопостачання.



«Сьогодні, як і 25 років тому, ми віримо в майбутнє України, побудоване на знаннях, інженерному таланті та цифрових технологіях. Наша мета — допомогти Україні відновитися, розвиватися і бути частиною глобальної технологічної екосистеми. Саме тому ми продовжимо інвестувати у соціальні проєкти, які допомагають забезпечити зв’язок, енергетичну стійкість і розвиток технологічної незалежності», — говорить Тоні Цао, генеральний директор «Хуавей Україна».



Також «Хуавей Україна» долучилася до відкритої благодійної ініціативи «Ліга тепла», мета якої — забезпечити опаленням українські пологові будинки. Компанія пожертвувала 20 000 євро для встановлення системи альтернативного опалення в Центральній районній лікарні міста Боярка на Київщині. Кліматичне обладнання, що працює на відновлюваних джерелах енергії, забезпечує комфортні умови для пацієнтів упродовж усього року.



Окрім цього, у 2024 році «Хуавей Україна» безоплатно передала інвертори та акумулятори для 15 лікарень у Харківській, Львівській та Івано-Франківській областях. Це забезпечило стабільну роботу установ під час аварійних ситуацій. У 2025 році проєкт продовжується в інших регіонах України. Після ракетного удару у 2024 році «Хуавей Україна» надала 1 млн грн фінансової підтримки дитячій лікарні Охматдит у Києві.



Ще одна ініціатива — підтримка соціального проєкту «Місто Добра», що надає прихисток понад 100 жінкам із дітьми, які втекли від війни та насильства або залишилися без житла. У 2022–2023 роках через масові блекаути постало питання забезпечення базових потреб — опалення, освітлення, холодильників з ліками, зв’язку із лікарями. Компанія «Хуавей Україна» подарувала і змонтувала систему збереження енергії (ESS), аби «Місто Добра» могло незалежно від обстрілів продовжувати свою роботу. Потужність рішення забезпечує безперебійне живлення всієї критичної інфраструктури проєкту — кухні, водопостачання, освітлення, медичного пункту та дитячих кімнат.



«Компанія «Хуавей Україна» надала неймовірну підтримку, а саме у вигляді накопичувальних систем енергії. Вони нам дуже допоможуть, бо в часи коли відключають світло чи раптово воно пропадає, життя наших дітей у хоспісі, у реабілітаційному центрі залежить від кисню та апаратів дихання. «Хуавей Україна» допомагає нашим дітям бути щасливими, зростати в любові, радості та відчувати підтримку небайдужих», — говорить Марта Левченко, засновниця проєкту «Місто Добра».

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