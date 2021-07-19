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Андрей Погорелый

За кулисами «CIO Open the Future» (часть вторая)

19 июля 2021 г., 17:05
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В предыдущий раз я рассказал о том, как CIOneer организовал три программы обучения CIO Open the Future.

Не могу не рассказать о том, как мы работали в условиях Covid-19. О масках и дезинфекторах говорить не буду, это само собой разумеется.

Дело в том, что две из наших трех программ прошли испытание локдауном. И если весной 2020 года нам пришлось реагировать “на лету”, и мы, к счастью справились, то весной нынешнего года у нас был приготовлен резервный план, несколько дополнительных онлайн-сессий по таким темам как «Переговорные практики», GDPR, и другое. Никто не скучал, а получил дополнительные знания и навыки.

В общем из всех локдаунов мы вышли победителями и стали сильнее вместе с нашими участниками.

Также важно сказать, что мы постоянно обновляем материал, на каждой программе 20-25% сессий новые. Например так появились блоки Финтех, “Управление командой», “Карьерное планирование”. Этот блок вне сомнений интересует всех участников , тем более что его ведет лучший хедхантер ИТ директоров в Украине.

Да, забыл сказать о самих темах и материале. Мы не рассказываем как найти экономию на офисной бумаге, и не рассказываем базовые ИТ понятия – наш курс все таки для тех, кто хочет стать лучшей копией самого себя, и сделать шаг в будущее.

Четвертая программа начнется 16 сентября 2021 года, уже забронировано более 30% мест.

О чем будет следующая программа? Будем говорить о том как собственник и CEO смотрит на IT, почему важно в некоторых случаях разделить управление IT на две части Governance и Operations, и в каких компаниях это работает. Еще покажем как считать ROI и NPV на конкретном примере проекта, о том как анализировать большие объемы данных, как работает FacePay и многое другое. И конечно же о факапах самих менторов. Будет интересно!
https://cioneer.com/autumn2021

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