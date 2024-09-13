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За два роки рф атакувала українську енергетику понад 1024 рази

13 сентября 2024 г., 10:25
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З жовтня 2022 року по вересень 2024 року об’єкти української енергетичної інфраструктури зазнали 1024 російських атаки, і всі причетні до цих злочинів мають бути притягнуті до відповідальності.
 
Про це Міністр енергетики України Герман Галущенко сказав під час міжнародної конференції “Об’єднані заради справедливості” – United for Justice.
 
«Немає жодного місця, жодного регіону, жодного виду енергетичної інфраструктури, яку б не вразили під час цих атак. Загальні втрати наших потужностей внаслідок атак цього року, які почалися 22 березня, перевищують 9 ГВт. Окуповано 18 ГВт генерації, включно з ГЕС, ТЕС та найбільшою в Європі атомною електростанцією – Запорізькою АЕС», – наголосив міністр.
 
Герман Галущенко зазначив, що наймасованіша ворожа атака була 26 серпня цього року, коли ворог використав сумарно 236 дронів і ракет різного типу.
 
«Тоді вперше були використані балістичні ракети для атаки на наші підстанції. Миттєвий наслідок цієї атаки – приблизно 4 мільйони українців було терміново відключені від електропостачання. Це безпосередньо вплинуло на 12 регіонів України, і нам знадобилося приблизно 13 днів, щоб повністю відновити електропостачання», – розповів він.
 
Міністр наголосив, що такими атаками росія хоче завдати безпосередньої шкоди цивільному населенню України, що є порушенням ключових засад міжнародного права та Статуту ООН. Крім цього, атакуючи підстанції, що є ключовими для роботи АЕС, росія підриває основні принципи ядерної безпеки.

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