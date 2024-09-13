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За добу знешкоджено 313 вибухонебезпечних предметів

13 сентября 2024 г., 8:25
Протягом доби, 11 вересня, піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили 165 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 313 од. вибухонебезпечних предметів (з них 4 од. авіаційних бомб) та обстежено територію площею 134,29 га (з них 11,41 га машинами механізованого розмінування та відділенням мінно-пошукових робіт 0,62 га).
 
З початку війни здійснено 173 тис. 619 виїздів, ліквідовано 21 тис. 551 пожежу, врятовано 5 тис. 326 осіб, надано психологічну допомогу 260 тис. 206 особам.
 
Всього з початку 2024 року піротехнічними підрозділами ДСНС України здійснено 29 тис. 592 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 62 тис. 765 од. вибухонебезпечних предметів та 74,1 кг вибухової речовини, у тому числі 631 од. авіаційних бомб, обстежено територію площею 32 тис. 907 га.

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