Збій у мережі Starlink зірвав випробування дронів ВМС США

17 апреля 2026 г., 12:25

Глобальний збій у мережі супутникового зв'язку Starlink призвів до зупинки випробувань безпілотних суден ВМС США біля узбережжя Каліфорнії.

Як повідомляє Reuters з посиланням на внутрішні документи Пентагону, під час інциденту понад два десятки автономних кораблів втратили зв'язок і залишалися некерованими протягом майже години. Ці випробування є частиною стратегічної програми США з посилення військової присутності в Тихому океані для потенційного протистояння з Китаєм.

Інцидент висвітлив критичну залежність американського оборонного відомства від приватної компанії SpaceX. Документи свідчать, що це не перший випадок: у квітні 2025 року під час аналогічних тестів Starlink не впорався з високим навантаженням при одночасному управлінні кількома системами. Фахівці зафіксували обмеження пропускної здатності мережі, що призвело до нестабільного з'єднання з катерами виробництва компаній BlackSea та Saronic. Попри це, військові продовжують використовувати Starlink через його унікальну доступність та низьку вартість порівняно з іншими системами.

Ситуація ускладнюється політичним контекстом та підготовкою SpaceX до виходу на IPO влітку 2026 року, яке може стати найбільшим в історії з оцінкою у 2 трлн дол. Американські законодавці від Демократичної партії вже висловили занепокоєння тим, що ключові системи національної безпеки, включаючи відстеження ракет та управління дронами, зосереджені в руках однієї людини. Раніше Ілон Маск уже піддавався критиці за обмеження доступу до Starlink для українських військових та можливі перебої зі зв'язком для контингенту США на Тайвані.

Пентагон наразі шукає шляхи диверсифікації постачальників, проте SpaceX зберігає фактичну монополію на ринку низькоорбітального зв'язку та космічних запусків. Нещодавно компанія Amazon оголосила про угоду вартістю 11,6 млрд дол. щодо придбання виробника супутників Globalstar, намагаючись скласти конкуренцію Маску. Водночас Космічні сили США вже вчетверте поспіль передали контракт на запуск супутників GPS компанії SpaceX через технічні проблеми у конкурентів з United Launch Alliance.

Інцидент зі Starlink демонструє небезпеку "єдиної точки відмови" в архітектурі національної оборони США. Хоча сузір'я з майже 10 000 супутників забезпечує безпрецедентне глобальне покриття, програмні збої або вольові рішення керівництва приватної компанії можуть миттєво паралізувати цілі роди військ. Для Пентагону це створює стратегічну дилему: використовувати дешевий та ефективний цивільний продукт із ризиком раптової відмови або інвестувати мільярди у значно дорожчі, але повністю підконтрольні військові аналоги.

Надмірна залежність від SpaceX також створює прецедент, де приватний капітал отримує важелі впливу на зовнішню політику та військові операції держави. Поступове впровадження системи Starshield, орієнтованої на національну безпеку, є спробою розмежувати цивільні та військові потоки даних, проте апаратна база залишається спільною. У 2026 році головним завданням для США стане створення альтернативної інфраструктури зв'язку, щоб уникнути ситуацій, коли боєздатність флоту залежить від стабільності серверів однієї приватної корпорації.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI