Snap звільняє 1000 співробітників і перекладає написання коду на AI-агентів

Акції компанії Snap зросли майже на 7% після офіційного оголошення про скорочення глобального штату на 16%.

Як повідомляє CNBC, під звільнення потраплять близько 1000 співробітників, а ще 300 відкритих вакансій будуть закриті. Генеральний директор компанії Еван Шпігель (Evan Spiegel) у листі до персоналу пояснив цей крок необхідністю переходу до моделі «прибуткового зростання» та швидкого впровадження інструментів штучного інтелекту, які дозволяють автоматизувати рутинні процеси.

За словами керівництва Snap, технологічний прогрес у сфері AI вже дозволяє невеликим групам розробників досягати результатів, на які раніше були потрібні значно більші команди. Наразі AI-агенти генерують понад 65% нового коду компанії та обробляють більше 1 млн запитів на місяць. Шпігель підкреслив, що використання AI вже принесло відчутні результати в розвитку підписки Snapchat+, покращенні рекламної платформи та оптимізації інфраструктури Snap Lite.

Ця реструктуризація стала відповіддю на тиск з боку інвесторів, зокрема фонду Irenic Capital Management, який вимагав радикальних змін для підвищення вартості акцій. Очікується, що скорочення штату дозволить зменшити щорічні витрати компанії більш ніж на 500 млн дол. до другої половини 2026 року. При цьому витрати на саму реструктуризацію у другому кварталі складуть від 95 млн дол. до 130 млн дол., що включатиме виплати вихідної допомоги та підтримку у кар'єрному переході.

Звільненим працівникам у США компанія обіцяє виплатити чотиримісячну заробітну плату, забезпечити медичне страхування та надати доступ до пакетів акцій.

Попри скорочення штату, Snap прогнозує виручку за перший квартал на рівні 1,5 млрд дол., що на 12% більше, ніж минулого року, підтверджуючи свій фокус на високу маржинальність бізнесу.

Рішення Snap є одним із найяскравіших прикладів того, як AI перетворюється з допоміжного інструменту на повноцінну заміну людського ресурсу в технологічному секторі. Показник у 65% коду, згенерованого AI, фактично змінює роль інженера-програміста: тепер він стає більше ревізором та архітектором, ніж безпосереднім виконавцем. Для ринку це сигнал про початок ери «надвисокої продуктивності», де чисельність штату перестає бути мірилом потенціалу компанії, а інвестори починають винагороджувати бізнес саме за агресивну автоматизацію.

Однак стратегія Snap несе в собі й суттєві ризики. Надмірна залежність від AI-агентів у критичних вузлах, таких як рекламна платформа або написання коду, може призвести до накопичення прихованих технічних помилок, які важко виявити без глибокого людського контролю. Крім того, компанія перебуває у «лещатах» між технологічними гігантами та гнучкими стартапами. Успіх цієї трансформації залежатиме від того, чи зможуть менші за розміром AI-орієнтовані команди зберігати темпи інновацій, не втрачаючи при цьому унікального культурного зв'язку зі своєю аудиторією.

