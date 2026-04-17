Міністерство розвитку громад та територій готує ІТ-платформу Фонду енергоефективності

Питання кліматичної політики, впровадження сучасних енергоефективних технологій та відбудови громад стали ключовими під час зустрічі віце-прем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби з Федеральним міністром з питань навколишнього середовища, клімату, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини Карстеном Шнайдером.

Одним із пріоритетів співпраці є програма Renewable Energy Solutions (RES), на впровадження якої виділено грант у розмірі 16,5 млн євро. Йдеться про енергоефективні рішення для закладів освіти та медицини, завдяки яким вони можуть не лише забезпечувати власні потреби в електриці, а й передавати надлишки сонячної енергії в загальну мережу. Наразі розглядається можливість масштабування цього досвіду, зокрема на прифронтові громади.

На зустрічі обговорили зміцнення інституційної спроможності громад. Протягом року після запуску Бази даних будівель було зареєстровано понад 10 000 об’єктів із детальним описом їхніх енергетичних характеристик. Також створено вісім «Енерго-інноваційних Хабів», а понад тисяча представників громад уже пройшли навчання щодо ефективної роботи з державною системою моніторингу.

Окрім цього, Міністерство готує до запуску спеціалізовану ІТ-платформу Фонду енергоефективності, яка автоматизує процеси подання заявок та значно спростить доступ ОСББ до фінансових грантів.

Окрему увагу під час діалогу приділили розвитку розподіленої генерації. Встановлення теплових насосів, сонячних станцій та систем накопичення енергії для соціальної інфраструктури є критично важливим для виживання громад в умовах постійних атак на енергосистему. У цьому контексті Україна розраховує на подальше залучення ресурсів у межах фонду E5P.

Також на порядку денному — реформа управління відходами. Через бойові дії пошкоджено понад 1 300 профільних об’єктів та сотні одиниць техніки. Використання досвіду Німеччини у цій сфері допоможе побудувати сучасну систему переробки відходів руйнувань та побутового сміття.

