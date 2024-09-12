Запрошуємо на третій фестиваль 3D-друку та робототехніки в Києві - 21 вересня! 

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Запрошуємо вас на третій фестиваль 3D-друку та робототехніки RepRapUA, який відбудеться в Києві!
Цього року ми знову об'єднаємо мейкерів, підприємців, інженерів та усіх, хто цікавиться адитивними технологіями та робототехнікою.
Тематика фестивалю:
- Інновації у 3D-друку;
- Розвиток малих підприємств в Україні;
- Прототипування для соціальних потреб;
- Жінки в технологіях;
- Підтримка ветеранів та переселенців через нові технології;
- Використання 3D-друку для медичних протезів;
- Нішеві рішення в адитивному виробництві;
- Освітня та промислова роботехніка.
Дата та місце проведення:
- 21 вересня 2024 р.
- Київський авіаційний інститут (ex-НАУ)
Реєстрація учасників та відвідувачів:
- Вхід для відвідувачів вільний за попередньою реєстрацією: https://makerhub.org/visit-reprapua-2024/
- Для участі у фестивалі необхідно заповнити форму реєстрації для учасників: https://makerhub.org/business-attend-reprapua-2024/
- Подати тези для участі у науково-практичні конференції https://makerhub.org/science-conference-reprapua24/
Не пропустіть можливість долучитися до цього захоплюючого заходу, де ви зможете дізнатися про останні досягнення у сфері 3D-друку та робототехніки, обмінятися досвідом та знайти нових партнерів для співпраці!
Слідкуйте за оновленнями на нашій сторінці у Facebook: https://www.facebook.com/events/1660490214703215/.
Чекаємо на вас!
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