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Запрошуємо на третій фестиваль 3D-друку та робототехніки в Києві - 21 вересня! 

12 сентября 2024 г., 18:24
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Запрошуємо на третій фестиваль 3D-друку та робототехніки в Києві

Запрошуємо вас на третій фестиваль 3D-друку та робототехніки RepRapUA, який відбудеться в Києві!

Цього року ми знову об'єднаємо мейкерів, підприємців, інженерів та усіх, хто цікавиться адитивними технологіями та робототехнікою.

Тематика фестивалю:

  • Інновації у 3D-друку;
  • Розвиток малих підприємств в Україні;
  • Прототипування для соціальних потреб;
  • Жінки в технологіях;
  • Підтримка ветеранів та переселенців через нові технології;
  • Використання 3D-друку для медичних протезів;
  • Нішеві рішення в адитивному виробництві;
  • Освітня та промислова роботехніка.

Дата та місце проведення:

  • 21 вересня 2024 р.
  • Київський авіаційний інститут (ex-НАУ)

Реєстрація учасників та відвідувачів:

Не пропустіть можливість долучитися до цього захоплюючого заходу, де ви зможете дізнатися про останні досягнення у сфері 3D-друку та робототехніки, обмінятися досвідом та знайти нових партнерів для співпраці!

Слідкуйте за оновленнями на нашій сторінці у Facebook: https://www.facebook.com/events/1660490214703215/.

Чекаємо на вас!

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