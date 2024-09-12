Запрошуємо на третій фестиваль 3D-друку та робототехніки в Києві - 21 вересня! 

12 сентября 2024 г., 18:24

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Запрошуємо вас на третій фестиваль 3D-друку та робототехніки RepRapUA, який відбудеться в Києві!

Цього року ми знову об'єднаємо мейкерів, підприємців, інженерів та усіх, хто цікавиться адитивними технологіями та робототехнікою.

Тематика фестивалю:

Інновації у 3D-друку;

Розвиток малих підприємств в Україні;

Прототипування для соціальних потреб;

Жінки в технологіях;

Підтримка ветеранів та переселенців через нові технології;

Використання 3D-друку для медичних протезів;

Нішеві рішення в адитивному виробництві;

Освітня та промислова роботехніка.

Дата та місце проведення:

21 вересня 2024 р.

Київський авіаційний інститут (ex-НАУ)

Реєстрація учасників та відвідувачів:

Вхід для відвідувачів вільний за попередньою реєстрацією: https://makerhub.org/visit-reprapua-2024/

Для участі у фестивалі необхідно заповнити форму реєстрації для учасників: https://makerhub.org/business-attend-reprapua-2024/

Подати тези для участі у науково-практичні конференції https://makerhub.org/science-conference-reprapua24/

Не пропустіть можливість долучитися до цього захоплюючого заходу, де ви зможете дізнатися про останні досягнення у сфері 3D-друку та робототехніки, обмінятися досвідом та знайти нових партнерів для співпраці!

Слідкуйте за оновленнями на нашій сторінці у Facebook: https://www.facebook.com/events/1660490214703215/.

Чекаємо на вас!

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