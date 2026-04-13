Світовий дохід від напівпровідників перевищить 1,3 трлн дол. у 2026 році

Згідно з прогнозом компанії Gartner, світовий дохід індустрії напівпровідників у 2026 році сягне рекордних 1,32 трлн дол. Це означає зростання ринку на 64% порівняно з попереднім роком, що стане найвищим показником за останні два десятиліття. Головними рушійними силами є ажіотажний попит на AI-процесори, мережеве обладнання для дата-центрів та явище, яке аналітики назвали мемфляцією (memflation) — стрімка інфляція цін на пам'ять.



Раджив Раджпут (Rajeev Rajput), старший головний аналітик Gartner, зазначає, що дохід у сегменті пам'яті у 2026 році зросте втричі. За оцінками експертів, ціни на DRAM підскочать на 125%, а на NAND flash - на рекордні 234%. Очікується, що значного цінового полегшення не варто чекати раніше кінця 2027 року. Мемфляція стане настільки потужною, що може призвести до падіння або суттєвого відтермінування попиту на рішення, не пов'язані з AI, аж до 2028 року.



Сегмент AI-напівпровідників, включаючи GPU та кастомні прискорювачі, складе близько 30% від загального доходу галузі. Гіперскейлери продовжують агресивно інвестувати в AI-інфраструктуру, плануючи збільшити свої витрати на понад 50% у 2026 році. Водночас ринок чипів non-memory продемонструє більш помірне зростання — з 589 млрд дол. до 686,9 млрд дол., що підкреслює домінуючу роль чіпів пам'яті у фінансових показниках року.



Аналітики Gartner прогнозують, що найвищі ціни на чипи спостерігатимуться у першій половині 2026 року з подальшим помірним зростанням до кінця року. Експерти застерігають від укладання угод із несприятливими ціновими умовами, термін дії яких виходить за межі 2027 року, оскільки саме тоді очікується стабілізація ринку.



Прогноз Gartner підсвічує небезпечний перекіс у глобальній технологічній екосистемі: AI стає "чорною дірою", яка поглинає ресурси напівпровідникової галузі. Явище мемфляції створює ситуацію, де виробники звичайної побутової електроніки, автомобілів та промислового обладнання будуть змушені або закладати надвисоку вартість пам'яті у кінцеву ціну, або призупиняти виробництво. Це може призвести до технологічного розриву, де ресурси будуть доступні лише для високоефективних AI-проектів, тоді як масовий сегмент стагнуватиме.



Для стратегічного планування важливо розуміти, що зростання ринку на 64% є аномальним і значною мірою зумовлене ціновим тиском, а не лише збільшенням обсягів виробництва. Це створює ризик формування "бульбашки" в ланцюжках постачання. Якщо до кінця 2027 року відбудеться різке збільшення потужностей і одночасне охолодження AI-хайпу, індустрія може зіткнутися з кризою перевиробництва та обвалом цін, подібним до того, що спостерігався у минулих циклах пам'яті, але в значно більших масштабах.

