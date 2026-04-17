TrendForce: дефіцит компонентів гальмує ринок звичайних серверів

Згідно з останнім дослідженням аналітичної компанії TrendForce, зростання світових постачань серверів у 2026 році складе близько 13% у річному обчисленні, що значно нижче за попередні очікування у 20%. Основною причиною сповільнення є дефіцит ключових компонентів, спричинений тим, що постачальники перенаправляють свої виробничі потужності на потреби AI-серверів. Це призвело до суттєвого подовження термінів виконання замовлень на деталі для звичайних серверних систем, які тепер можуть сягати майже одного року.

Найбільші затримки спостерігаються у постачанні материнських плат, центральних процесорів, а також мікросхем управління живленнямта контролерів BMC. Оскільки AI-сервери потребують набагато вищої щільності енергії, виробники PMIC надають пріоритет саме цьому сегменту. Ситуацію ускладнює намір компанії Samsung закрити свій завод S7 у Кореї, що спеціалізується на 8-дюймових пластинах. У результаті терміни очікування для звичайних серверних контролерів живлення зросли з 21–26 тижнів до 35–40 тижнів.

Аналогічна проблема торкнулася чипів BMC, що виготовляються на зрілих техпроцесах. Через обмежені потужності виробничих ліній постачальники обирають більш маржинальні та термінові замовлення для AI-індустрії. Це змусило терміни постачання звичайних BMC-чипів зрости з 11–16 тижнів до 21–26 тижнів. Водночас сегмент AI-серверів продовжує стрімко розвиватися: прогнозується, що у 2026 році обсяги їхніх постачань зростуть на 28%, причому системи на базі ASIC-чипів можуть випередити GPU-рішення за темпами росту.

TrendForce зазначає, що хмарні гіганти, такі як Meta та Amazon Web Services, продовжують активно закуповувати обладнання, проте існують ризики затримок через тривалу валідацію нових чипів. Незважаючи на стабільний попит, нерівномірний розподіл ресурсів у глобальному ланцюжку постачання стримує загальне розширення ринку. Аналітики очікують, що значна частина незадоволеного попиту та активність закупівель перейдуть на 2027 рік, коли виробничі потужності та доступність компонентів почнуть поступово вирівнюватися.

Поточна ситуація на ринку серверів демонструє глибокий структурний перекіс, викликаний AI-бумом. Пріоритетний розподіл компонентів для високомаржинальних AI-систем фактично дискримінує сегмент загальних серверів, які є фундаментом корпоративної ІТ-інфраструктури. Це може призвести до технологічного застою в компаніях, які не пов'язані безпосередньо з розробкою штучного інтелекту, але потребують оновлення своїх баз даних та хмарних сервісів для щоденної роботи.

Для бізнесу це означає необхідність перегляду стратегій планування: термін орієнтації у 40 тижнів на поставку обладнання стає новою нормою. Стратегічний ризик полягає в тому, що дефіцит зрілих техпроцесів і закриття старих фабрик (як у випадку з Samsung) створюють штучний дефіцит дешевих, але критично важливих компонентів. У 2026 році виграють ті гравці, які мають прямі довгострокові контракти з виробниками напівпровідників або здатні адаптувати свої архітектури під наявну на ринку елементну базу.

