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За добу відновлено електропостачання близько 14,6 тисячі споживачів

30 мая 2022 г., 10:35

Міністерство енергетики України повідомило, що за минулу добу відновлено електропостачання близько 14,6 тисячі споживачів, яких було знеструмлено через бойові дії.

Зокрема, в Донецькій області – 12,6 тисячі, Запорізькій – 2 тисячам споживачів.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.

Станом на 29 травня в Україні внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими близько 763 населених пунктів, загалом близько 605,4 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 346,6 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисячі, Харківській – близько 40,4 тисячі споживачів.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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