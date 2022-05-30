Суперкомп'ютерний центр Лейбніца створить систему на базі HPE Superdome Flex з використанням AI-чипів Cerebras Systems

30 мая 2022 г., 9:25

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Суперкомп’ютерний центр Лейбніца (LRZ), Cerebras Systems і Hewlett Packard Enterprise оголосили про спільну розробку та поставку нової системи з використанням технологій штучного інтелекту наступного покоління для значного прискорення наукових досліджень.



Нова система фінансується Баварією через програму Hightech Agenda, присвячену зміцненню технологічної екосистеми цього регіону.



Очікується, що нова система буде поставлена ​​цього літа, і вона буде розміщена в LRZ, інституті Баварської академії наук і гуманітарних наук (BAdW). Система буде використовуватися місцевими науковими та інженерними спільнотами для підтримки різноманітних досліджень - обробку природної мови (NLP) та медичних зображень, прискорення діагностики та прогнозу, а також обчислювальну рідинну динаміку (CFD) для покращення розуміння в таких областях, як аерокосмічна інженерія.



Суперкомп'ютер буде спеціально створено для обробки великих наборів даних з ціллю вирішення складних наукових досліджень. Система складається з сервера HPE Superdome Flex і системи Cerebras CS-2, що робить її першим рішенням у Європі, що використовує ці чипи.



Сервер HPE Superdome Flex надає модульне рішення і має спеціальні можливості для цільової обробки великих обсягів в пам’яті, необхідної для обробки величезних обсягів даних. Крім того, специфічні можливості сервера HPE Superdome Flex (до і після обробки даних для навчання моделі AI та висновку) ідеально підходять для підтримки системи Cerebras CS-2, яка забезпечує продуктивність глибокого навчання 100-х графічних процесорів , з простим програмуванням одного вузла. Завдяки найбільшому процесору, коли-небудь створеному – Cerebras Wafer-Scale Engine 2 (WSE-2), який у 56 разів більший, ніж найближчий конкурент, CS-2 забезпечує більше обчислювальних ядер, оптимізованих для штучного інтелекту, швидшу пам’ять та більшу пропускну здатність, ніж будь-який інший існуючий чип для глибокого навчання.



"Наразі ми спостерігаємо, що попит на обчислення AI збільшується кожні три-чотири місяці з нашими користувачами. Завдяки високій інтеграції процесорів, пам'яті та вбудованих мереж на одному чіпі, Cerebras забезпечує високу продуктивність і швидкість. Це обіцяє значно більшу ефективність в обробці даних і, таким чином, швидше досягти наукових відкриттів», – говорить проф. д-р Дітер Кранцлмюллер (Dieter Kranzlmüller), директор LRZ. - «Як академічний обчислювальний та національний центр суперкомп’ютерів, ми надаємо дослідникам передові та надійні ІТ-послуги. Щоб забезпечити оптимальне використання системи, ми будемо тісно співпрацювати з нашими користувачами та нашими партнерами Cerebras та HPE, щоб визначити ідеальні варіанти використання в громади та допомогти досягти новаторських результатів».



Методи ШІ та машинне навчання потребують обчислювальної потужності. Зараз складність нейронних мереж, які використовуються для аналізу великих обсягів даних, подвоїться за лічені місяці. Однак такі програми досі запускалися переважно на загальних або графічних процесорах.



«Ми заснували Cerebras, щоб революціонізувати обчислення», — сказав Ендрю Фельдман, генеральний директор і співзасновник Cerebras Systems. «Ми пишаємося тим, що співпрацюємо з LRZ та HPE, щоб надати дослідникам Баварії доступ до надзвичайно швидкого штучного інтелекту, що дає їм змогу випробовувати нові гіпотези, навчати великі мовні моделі та, зрештою, просувати наукові відкриття».



Cerebras WSE-2 — це 46 225 квадратних міліметрів кремнію, містить 2,6 трильйона транзисторів і 850 000 оптимізованих для штучного інтелекту обчислювальних ядер, а також рівномірно розподілену пам'ять, яка вміщує до 40 гігабайт даних і має швидкі з'єднання на 220 петабайт в секунду. Це дозволяє WSE-2 зберігає всі параметри багатошарових нейронних мереж на одному чипі під час виконання, що, в свою чергу, скорочує час обчислень і обробку даних. На сьогоднішній день система CS-2 використовується в ряді дослідницьких установ і підприємств США і виявляється особливо ефективною в розпізнаванні зображень і образів та обробці природної мови (NLP). Додаткову ефективність також забезпечує водяне охолодження, що зменшує споживання електроенергії.



Слід зазначити, що сервер HPE Superdome Flex містить пакет програмного забезпечення з програмами для створення процедур і моделей ШІ.



«Ми раді розширити нашу співпрацю з суперкомп’ютерним центром Лейбніца, надаючи його науковій спільноті обчислювальну технологію нового покоління», - сказав Джастін Хотард (Justin Hotard), виконавчий віце-президент і генеральний менеджер HPC & AI, HPE. - «Через нашу роботу з LRZ та Cerebras ми раді підтримати наступну хвилю наукових та інженерних інновацій у Німеччині. Оскільки штучний інтелект і машинне навчання стають все більш поширеними, а ми переходимо в епоху розуміння, високо оптимізовані системи, такі як нова система LRZ, прискорять наукові прориви на благо людства».

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