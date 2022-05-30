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IBox Bank забезпечить приймання платежів IVR, чат-ботів та інших віртуальних систем Vodafone

30 мая 2022 г., 11:35

IBOX BANK повідомив, що став переможцем тендеру на приймання платежів на віртуальних системах самообслуговування Vodafone.

За умовами тендеру IBOX BANK стане постачальником послуг з приймання платежів інтернет-сайтів, мобільних додатків, IVR, чат-ботів та інших віртуальних систем.

Повідомляється, що взаємовигідна розширена співпраця двох провідних українських компаній розрахована на 2 роки.

Нагадаємо, що IBOX BANK працює на українському фінансовому ринку з 1993 року. За минулий рік його кредитно-інвестиційний портфель показав приріст 67%, а балансовий капітал збільшився на 136%.

Нагадаємо, минулого року IBOX BANK продовжив розширювати мережу відділень, випустив нові карткові продукти, зокрема спільно з партнером Moneyveo. Спільно з Visa запущено безконтактні платежі ApplePay, GooglePay та GarminPay.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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