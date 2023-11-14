AMD Radeon PRO W7700 - нова відеокарта для робочих станцій

14 ноября 2023 г., 13:34

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Представлена AMD професійна відеокарта для робочих станцій Radeon PRO W7700 заявлена як найпотужніша в категорії вартістю менше ніж $1000. Зазначається, що це рішення пропонує ідеальне поєднання надійності, стабільності та виняткове співвідношення ціна/продуктивність для застосунків створення контенту, САПР і штучного інтелекту. Нова відеокарта для робочих станцій покликана задовольнити наростальні вимоги професійних робочих процесів, включно з дедалі складнішими комп'ютерними проєктами, постійним зростанням розроблення візуальних ефектів і анімації, глобальним сплеском будівництва та динамічним зростанням передових застосунків штучного інтелекту.



"Ми оптимізували відеокарти AMD Radeon PRO W7700 для створення графічних можливостей робочих станцій преміумкласу, що дають змогу нашим клієнтам підвищити інновації та продуктивність, - сказав Ден Вуд, корпоративний віцепрезидент AMD з управління продуктами Radeon.



Модель AMD Radeon PRO W7700 оснащена 16 ГБ високошвидкісної VRAM-пам'яті, що дає змогу 3D-художникам і відеоредакторам працювати з моделями та текстурами вищої роздільної здатності й обробляти складні ефекти. Вона також забезпечує обмін даними між додатками, даючи змогу користувачам працювати в багатозадачному режимі між редагуванням, композитингом і ретушшю, щоб вкластися в терміни виконання проєкту.



Крім того, завдяки кращій в галузі підтримці DisplayPort 2.1 відеомонтажери отримають багатші колірні простори і можливість використовувати найвищу роздільну здатність дисплеїв, доступні на сьогодні. Нова відеокарта також підтримує новітні кодеки з функціями кодування/декодування AV1 і кодування відео з використанням штучного інтелекту, що дає змогу оперативно кодувати відео та прискорювати його виробництво.



Заявлено, що побудована на базі високопродуктивної та енергоефективної архітектури AMD RDNA 3, відеокарта для робочих станцій Radeon PRO W7700 забезпечує співвідношення ціна/продуктивність в 1,7 раза краще, ніж у конкурентів. Нова відеокарта також забезпечує до 52% вищу продуктивність у SOLIDWORKS, до 24% вищу продуктивність у Creo і до 37% вищу продуктивність у CATIA, порівнюючи з конкурентними рішеннями. DisplayPort 2.1 і технології AMD Radiance Display Engine також забезпечують велику роздільну здатність і яскраву глибину кольору для перегляду проєктів на чотирьох дисплеях.



"Прекрасна співпраця між AMD і ACCA триває вже п'ять років. Архітектурні замовники користуються перевагами поєднання AMD Radeon ProRender у нашому BIM-додатку ACCA Edificius завдяки інтеграції HIP", - сказав Гвідо Чіанчіуллі, засновник і генеральний директор ACCA Software. "Ми раді, що клієнти ACCA Edificius зможуть скористатися перевагами нової графіки для робочих станцій серії AMD Radeon PRO W7000, що забезпечує підвищену фотореалістичність і поліпшену потужність рендерингу зображень, а також підтримує ультрапродуктивні дисплеї".



Графічна карта для робочих станцій Radeon PRO W7700 дає змогу професіоналам створювати та запускати додатки штучного інтелекту просто з робочого столу. Завдяки апаратним прискорювачам AI відеокарта призначена для прискорення робочих навантажень AI в новітніх додатках, включно з DaVinci Resolve, Adobe Premiere, Topaz Labs Video AI та багатьма іншими.



"Ми раді виходу Radeon PRO W7700 і тому, як вона допоможе користувачам використовувати генеративний AI та інші творчі додатки", - сказав Ануш Елангован, корпоративний віцепрезидент AMD (раніше Nod.ai) з розробки програмного забезпечення. "Nod.ai створила API, щоб допомогти творчим людям отримати максимальну віддачу від своїх додатків AI. Наш REST API SHARK Stable Diffusion підключається до Blender, даючи змогу творчим професіоналам використовувати можливості генеративного AI у звичних 3D-інструментах".



Графічна карта AMD Radeon PRO W7700 для робочих станцій надійшла в продаж 13 листопада 2023 р. Початок постачань у складі робочих станцій і SI-систем OEM-виробників очікується в листопаді 2023 року. Вартість відеокарти AMD Radeon PRO W7700 для робочих станцій становить $999.

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