«Нова пошта» та «Повернись живим» передали повітряним силам ЗСУ обладнання зв’язку

5 февраля 2024 г., 12:25

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За заявою «Нової пошти», компанія спільно з Фондом компетентної допомоги армії «Повернись живим» передали Повітряному командуванню «Центр» четверту партію обладнання, створену та закуплену у рамках збору «Запакуй небо — прокачай ППО». Наразі військові отримали усі носимі комплекти зв’язку та управління (НКЗУ) із запланованих.



У носимому комплекті зв’язку та управління (НКЗУ) є все необхідне для швидкого розгортання резервного командного пункту у разі влучення ракети або дрона у стаціонарний. Це надзвичайно важливо під час російсько-української війни, адже пункти управління — це мозок протиповітряної оборони, вони відповідають за координацію підрозділів захисників неба і є пріоритетними цілями ворога для ураження. У разі влучання в один із них наші військові відразу втрачають можливість керувати системами ППО, перестають чути, бачити й відповідно — збивати ворожі ракети.



«Проблема стаціонарних командних пунктів полягає у тому, що ворог може дізнатися про їхнє розташування і завдати удар. Рухомі пункти - більш захищені, бо мобільні, але через їх невеликий розмір існують певні обмеження у кількості робочих місць. НКЗУ — це поєднання кращих якостей рухомих і стаціонарних пунктів управління. По-перше, носимі комплекти зв’язку та управління забезпечують мобільність, а отже безпеку для підрозділів протиповітряної оборони. По-друге, немає обмежень щодо кількості робочих місць чи обладнання. Їх швидше розгортати, ніж стаціонарні — потрібні хвилини, а не дні. НКЗУ зручні для використання, зокрема на звільнених територіях. Маючи в арсеналі такі засоби, підрозділи ППО будуть більш захищені та ще ефективніші», — говорить консультант «Повернись живим» Олексій Дубинка.



“Носимі комплекти зв’язку та управління — це валізи вагою до 60 кг, які легко розкладаються у мобільний командний пункт із робочими місцями для військових. Їх спроєктували спеціалісти Фонду, враховуючи виклики російсько-української війни. Раніше подібного готового рішення підрозділи протиповітряної оборони не мали. Усередині знаходиться комплект меблів, великі телевізори для відображення повітряної обстановки, ноутбуки, багатоканальний захищений зв’язок, мережеве обладнання, ІР-телефони та інше. Це все допомагає організувати бойове чергування та ефективно збивати повітряні цілі” - каже Олена Плахова, директорка з управління репутацією «Нової пошти».



Перший з десятків таких НКЗУ підрозділи протиповітряної оборони отримали ще у жовтні 2023. Вартість одного комплекту— понад 1 мільйон гривень.



Фонд і «Нова пошта» передали підрозділам протиповітряної оборони уже три партії обладнання у рамках проєкту «Запакуй небо — прокачай ППО». Крім носимих комплектів зв’язку, Повітряне командування «Центр» вже отримали:



- комплексні апаратні звʼязку — прохідні вантажівки, забезпечені всім необхідним обладнанням, технікою, захищеними видами зв'язку, аби ефективно виконувати бойові завдання. КАЗи повністю енерго та тепло незалежні. Простими словами, ці обладнані авто — нервова система ППО. Вони супроводжують протиповітряні ракетні комплекси.



- телекомунікаційні комплекти — рюкзаки, які містять усі необхідні види зв’язку для мобільних вогневих груп. Фактично — автономні хаби із захищеним звʼязком, які дозволяють екіпажам вчасно отримати накази, інформацію про рух цілей, інші дані для їх знищення.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони будуть забезпечені рухомими командними пунктами на базі прохідних вантажівок. Вони дадуть можливість командувати військами під час руху і матимуть універсальні місця роботи й відпочинку для захисників.

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