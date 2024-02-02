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«Нова пошта» інвестувала в Україну 5,3 млрд грн

2 февраля 2024 г., 17:05
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«Нова пошта» інвестувала в Україну 5,3 млрд грн

За заявою «Нової пошти», сума податків та зборів, сплачених групою NOVA («Нова пошта») до бюджетів усіх рівнів у 2023 році, склала 10,7 млрд грн. Це на 50% більше, ніж у 2022. Зокрема, «Нова пошта» сплатила 8,7 млрд грн, NovaPay - 1,2 млрд грн.

Також 2023 відзначився рекордним обсягом інвестицій у розвиток групи NOVA («Нова пошта») в Україні. Він склав 5,3 млрд грн. Це більше ніж вдвічі перевищує інвестиційний бюджет минулого року (2,1 млрд грн). Рівень віри «Нової пошти» у майбутнє України у 2024 ще більший: на поточний рік заплановано збільшити суму інвестицій до 7 млрд грн.

Минулого року найбільший обсяг капітальних інвестицій — 2,4 млрд грн — було спрямовано на будівництво нових сортувальних терміналів та на автоматизацію тих, що вже працюють. Це дозволяє компанії забезпечувати безперебійний процес доставлення в умовах постійного зростання обсягів вантажів та не втрачати швидкість: вже сьогодні компанія доставляє 1040 посилок кожну хвилину, а в пікові дні навантаження — 1400, не дивлячись на різницю об’ємів, доставлення відбувається з тією самою швидкістю.

Ще одна велика стаття витрат — розвиток мережі відділень та поштоматів, у яку вклали 1,1 млрд грн. В результаті мережа «Нової пошти» в Україні вже налічує понад 27000 точок сервісу. Мета розширення мережі — крокова доступність українців до відділення або поштомату, а отже — зручність користування.

Також кошти інвестиційного бюджету були спрямовані на автоматизацію робочих місць та ремонти відділень, аби зробити їх зручними та безбар’єрними у використанні для різних груп споживачів та співробітників - 1,2 млрд грн.

На оновлення парку транспорту та БДФ-контейнерів спрямовано 233 млн грн, на IT та R&D — 338 млн грн, на розвиток напряму фулфілменту — 17 млн.

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